경찰, 김승원 '성추행 의혹' 고발장 접수… 수사 착수 검토

경찰은 22일 법무부 장관 후보직에서 사퇴한 더불어민주당 김승원 의원의 성추행 의혹을 수사해달라는 고발장을 접수했다. 의혹 수사를 촉구하는 고발장이 접수된 만큼 경찰이 고발장 검토 이후 탄원서 확보를 시도하는 등 수사에 착수할 수 있다는 전망이 나온다.

김승원 법무부 장관 후보자가 19일 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 마치고 이동하고 있다. 이날 김 후보자는 후보직을 사퇴했다. 뉴시스

시민단체 서민민생대책위원회(서민위)는 이날 오후 김 의원에 대한 강제추행 혐의 고발장을 서울경찰청에 제출했다. 서민위는 고발장에서 “김 의원의 전직 보좌관이 제출한 탄원서에는 지난 2024년 6월 김 의원이 참석한 술자리에서 한 동석자가 성추행 피해를 주장하며 항의했다는 내용이 담겼다”며 “신속하고 철저한 수사로 범죄사실을 밝혀달라”고 주장했다.

앞서 고범석 서울경찰청장은 전날 열린 정례 기자간담회에서 김 의원의 성추행 의혹에 대한 인지수사 개시 가능성에 대해 “수사의 단초가 되는 자료가 있어야 하지 않나 생각한다”며 “의혹만 가지고 수사를 하면 수사가 자의적으로 흐를 수 있다”고 말했다. 다만 고 청장은 ‘고발이 접수되면 수사가 이뤄질 수 있느냐’는 질문에 그렇다고 답했다.

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