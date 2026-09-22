"경주서 즐기는 한가위"… 보문광장·엑스포대공원서 다채로운 행사 풍성

경북문화관광공사가 추석 연휴를 맞아 경주를 찾는 귀성객과 관광객들을 위한 다양한 한가위 행사를 마련한다고 22일 밝혔다.

공사는 오는 24일부터 26일까지 3일간 보문호반광장과 경주엑스포대공원 일원에서 전통놀이와 체험, 공연 등이 어우러진 한가위 행사를 개최한다.

보문호반광장에서는 가족 단위 관광객을 위한 한가위 체험행사를 진행한다.

전통 민속놀이 체험장을 상시 운영하고 참여형 보물찾기를 비롯해 전통 무드등 만들기와 느린 엽서 쓰기 등 다양한 체험 프로그램을 선보인다.

마술공연 등 다채로운 공연도 마련해 추석 연휴 보문관광단지를 찾는 관광객들에게 볼거리와 즐길 거리를 제공할 예정이다.

경주엑스포대공원에서는 추석 연휴를 맞아 입장 할인과 함께 '한가위 한마당 : 화니워니와 떠나는 신라 놀이!'를 운영한다.

경주보문관광단지에서 다채로운 행사가 펼쳐지고 있다. 공사 제공

윷놀이·투호·제기차기 등 전통놀이와 전통문양 색칠하는 아트로드 체험, 공원 곳곳에서 미션을 수행하는 '미션로드', 협동 달 띄우기·스피드 스태킹 등 가족 참여형 게임을 마련하고, 태권도 퍼포먼스 등 다채로운 공연을 통해 관람객들에게 풍성한 볼거리와 즐길 거리를 선사한다.

특별공연은 행사 기간 오전 11시와 오후 3시에 진행하며, 경북도체육회 독도사랑스포츠공연단의 태권도 퍼포먼스를 비롯해 플루트, 팝페라 등 다양한 공연을 선보인다.

24일부터 27일까지 3세대 가족(외국인 포함) 입장하는 경우 무료입장과 함께 한복 및 나라별 전통의상 착용자 본인에 한해 무료입장 혜택을 제공한다.

김남일 공사 사장은 "추석 명절을 맞아 즐거운 추억을 만들 수 있도록 다채로운 행사를 준비했다"며 "보문관광단지와 경주엑스포대공원에서 행복한 한가위를 보내시길 바란다"고 말했다.

행사에 대한 자세한 내용은 경주엑스포대공원 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

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