포항시, 추석 전통시장 장보기로 지역경제 회복 힘 보태

경북 포항시와 기관·단체가 추석 밑 전통시장 장보기 행사를 통해 지역경제 회복에 힘을 보태고 있다.

포항시는 21일 영일대북부시장과 오천시장에서 전통시장 상인과 소상공인 단체, 금융기관 및 주요 기관·단체 관계자 등 200여 명이 참여한 가운데 추석맞이 장보기 행사를 펼쳤다.

박용선 포항시장(왼쪽부터), 포항시 대변인실, 포항시여성단체협의회의 전통시장 장보기 모습. 포항시 제공

이날 박용선 포항시장은 직접 시장을 찾아 상인들과 시민들을 만나 현장의 목소리를 듣고 명절 성수품을 구매하며 지역경제 살리기에 힘을 보탰다.

함께 한 참가자들도 포항사랑상품권과 온누리상품권을 이용해 명절 성수품과 지역 농특산품을 구매하며 전통시장 소비 활성화에 동참했다.

앞서 지난 18일에는 포항시 대변인실과 맑은물사업소가 각각 효자시장과 연일시장을 찾아 장보기 행사를 진행했다.

지난 17일에는 지진방재사업과 직원과 포항시의정회 회원 등 20여 명이 흥해시장을 찾아 추석 제수용품과 지역 농·특산물을 구입하고 전통시장 이용하기 캠페인을 펼쳤다.

지난 15일에는 안전총괄과와 푸른도시사업단 직원들이 오천시장에서 장보기 행사를 진행했다.

푸른도시사업단 직원 30여 명은 포항사랑상품권으로 제수용품과 과일, 건어물 등을 구매하고 시장 내 식당을 이용하며 상인들의 애로사항을 청취하기도 했다. 특히 푸른도시사업단은 장바구니 사용과 물가안정 캠페인을 함께 진행하며 친환경 소비문화 확산과 건전한 상거래 질서 조성에도 힘을 보탰다.

같은날 포항시여성단체협의회와 여성가족과도 효자시장에서 장보기 행사를 진행했다.

김신영 회장을 비롯한 회원들은 포항사랑상품권을 활용해 명절 제수용품과 농수산물, 생활용품 등을 직접 구매하고 시민들에게 전통시장 이용을 홍보하며 지역 내 소비 활성화에 동참했다.

포항시는 추석을 앞두고 공직자와 유관기관·단체 등이 전통시장을 직접 찾아 장보기와 상인 소통에 나서면서 명절 소비가 지역 상권 활성화로 이어질 수 있도록 분위기를 확산하고 있다.

특히 시는 지난 8일 골목형상점가 7개소를 추가 지정해 온누리상품권 사용처를 확대했으며, 앞으로도 골목형상점가 지정을 지속적으로 확대하고 공직자와 유관기관·단체, 기업체 등의 전통시장 이용을 독려해 지역 내 소비 활성화와 소상공인 매출 증대로 이어질 수 있도록 힘쓸 계획이다.

박용선 포항시장은 “전통시장은 시민의 삶과 지역의 정이 이어지는 지역경제의 소중한 터전”이라며 “시민 한 분 한 분의 전통시장 이용이 상인들에게 큰 힘이 되는 만큼 이번 추석에는 가까운 전통시장을 찾아 따뜻한 정을 나누고 지역경제 살리기에도 함께해 주시길 바란다”고 말했다.

이어 “현장에서 들은 상인들의 생생한 목소리를 시정에 적극 반영하고, 전통시장이 시민들에게 사랑받는 생활소비 공간으로 거듭날 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

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