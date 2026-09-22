포항 구룡포 아라광장서 '국수축제’ 열린다

경북 포항시 대표 국수부터 세계 각국의 이색 국수까지 한자리에서 맛보고 즐길 수 있는 미식축제가 포항 구룡포에서 펼쳐진다.

시는 10월 2~4일까지 3일간 구룡포 아라광장과 일본인 가옥거리 일원에서 ‘2026 포항 해뜨면 국수축제’를 연다고 22일 밝혔다.

2026 포항 해뜨면 국수축제 포스터. 포항시 제공

이번 축제는 국수 만들기 등 다양한 체험프로그램을 즐기며 구룡포의 음식문화와 역사·관광자원을 함께 경험할 수 있도록 마련됐다.

축제장에서는 ▲호미반도 국수존 ▲포항국수맛집존 ▲이색국수&글로벌존을 중심으로 다양한 국수 메뉴를 선보인다.

호미반도 국수존에서는 모리국수, 꽁치당구국수, 회국수, 홍게칼국수, 해풍국수 등 포항을 대표하는 국수를 맛볼 수 있으며, 포항국수맛집존에서는 지역 국수 맛집들이 참여해 각 업소의 대표 메뉴를 선보인다.

이색국수&글로벌존에서는 일본 가가와현의 사누키우동과 중국 양저우의 양춘면을 만나볼 수 있어 국내외 다양한 국수 문화를 한자리에서 비교하고 즐길 수 있다.

특히 제일국수공장과 함께하는 ‘해풍국수 체험’에서는 60년 된 국수 기계를 활용해 국수를 뽑고 바닷바람에 말리는 전통 방식의 제작 과정을 직접 살펴볼 수 있다.

방문객들은 갓 만들어진 국수를 맛보며 구룡포의 오랜 국수 문화를 체험할 수 있다.

스타셰프와 함께하는 프로그램도 마련돼 장호준 셰프의 토크콘서트와 국수 레시피 체험으로 음식에 대한 이야기를 듣고 직접 레시피를 따라 해볼 수 있다.

특히 10월 3일 열리는 ‘해뜨면 국수대전’은 포항의 특산물을 활용한 국수 요리 경연으로 장호준 셰프와 ‘야식이’ 등이 심사에 참여해 참가자들이 선보이는 개성 있는 국수 요리를 심사할 예정이다.

아이들이 국수를 주제로 다양한 놀이와 미션을 즐길 수 있는 ‘오뚜기와 함께하는 국수놀이터’와 팔각건·투호 등 전통놀이를 활용한 미션을 완료하면 옛날국수 등 오뚜기 제품을 받을 수 있는 가족 단위 방문객을 위한 체험프로그램도 풍성하다.

축제장뿐만 아니라 구룡포 곳곳을 둘러볼 수 있는 프로그램도 마련된다.

일본인 가옥거리에는 국수를 소재로 한 포토존과 국수로드를 조성하고, 구룡포과메기문화관에서도 국수체험 프로그램을 운영한다.

또한 축제장과 구룡포 곳곳을 연결하는 스탬프 투어와 미션 투어를 마련해 방문객들이 주변 관광지를 자연스럽게 둘러볼 수 있도록 했다. 축제 기간 버스킹과 무대공연, EDM 파티 등 다양한 공연도 열려 저녁까지 축제를 즐길 수 있다.

시는 이번 축제를 포항의 국수와 구룡포의 음식문화, 역사·관광자원을 하나의 축제로 연결하고, 방문객들이 맛보고 체험하며 구룡포의 매력을 즐길 수 있는 미식 축제로 만들어갈 계획이다.

한편, 포항시는 지역 미식관광 활성화와 외식산업의 경쟁력 강화를 목표로 '포항 국수맛집'을 선정하는 등 지역 특화 국수의 글로벌 진출에 박차를 가하고 있다.

박선희 포항시 식품산업과장은 “이번 축제는 포항의 대표 국수를 맛보는 데 그치지 않고 국수를 직접 만들어보고 다양한 체험과 공연을 즐기면서 구룡포의 역사와 관광자원까지 함께 만날 수 있도록 준비했다”며 “가족, 친구, 연인과 함께 구룡포를 찾아 포항의 맛있는 국수와 아름다운 호미반도의 가을을 함께 즐겨보시길 바란다”고 말했다.

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