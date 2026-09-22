대구대, 경북 최초 ‘대학부설 인공지능 영재교육원’ 설립 최종 승인

대구대학교는 경북도교육청으로부터 경북 지역 최초의 대학부설 인공지능(AI) 영재교육원 설립을 최종 승인받았다고 22일 밝혔다. 이번 승인으로 대학은 미래 AI 시대를 이끌어갈 지역 창의 인재 발굴과 육성에 본격적으로 나서게 된다.

이 대학의 글로벌브릿지 AI 영재교육원은 △AI 기초과정(초4~고1 학년 통합) △AI 심화과정(초4~고1 학년 통합) △AI 융합과정(AI+X, 고2 대상 독립연구) 등 총 3개 과정으로 운영된다. 2027학년도 모집 정원은 과정별 15명씩 총 45명이다. 전체 정원의 10% 이내 인원은 기회균등과 사회적 배려를 위한 사회통합전형으로 선발한다.

내년 3월 개원해 12월까지 연간 100시간 이상 진행되는 이번 교육과정은 1학기 인공지능 원리 공동수업과 2학기 학생∙지도교수가 함께 8주간의 교육연구(R&E)로 구성된다. 특히 대구대 소프트웨어(SW)중심대학사업단과 연계해 인공지능∙소프트웨어 전문 교수진과 융합 분야 교수진이 직접 지도에 나선다. 학생들에게는 학술대회 논문 발표와 세계 최대 규모의 미국 ‘국제 전자제품 박람회(CES)’를 직접 참관할 기회도 제공할 예정이다.

교육과정은 △‘과제 중심 학습’을 통한 창의적 문제해결력 △2022년 개정 교육과정과 인공지능을 연계한 융합적 사고역량 △AI 윤리와 사회적 영향 평가를 다루는 비판적∙반성적 성찰의 세 축으로 설계됐다. 세부 교육 내용에는 블록형∙문자 기반 컴퓨터 프로그램 편성, 자료 수집∙분석∙시각화, 기계 학습과 심층 학습, 신체형 AI 실습, 개인정보와 디지털 시민의식이 포함된다.

지원 자격은 영재교육원 이수 실적, 대회 입상 경력, 또는 인공지능을 다양한 학문 분야에 적용할 창의적 문제해결 능력을 갖추고 교사의 추천을 받은 학생이다.

윤재웅 총장은 “축적된 AI∙SW 교육 역량과 우수한 인프라를 바탕으로 학생들이 새로운 가치를 창출하는 미래형 융합 인재로 성장할 수 있도록 아낌없는 지원을 다하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지