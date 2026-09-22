경기소방, 대형 물류창고 불시 점검… 236곳 위법사항 적발

경기도소방재난본부는 최근 2개월간 도내 대형 물류창고 473곳에서 화재 안전점검을 실시한 결과 236곳에서 260건의 위법 사항을 적발했다고 22일 밝혔다.



이번 점검은 지난 7월 발생한 쿠팡 인천물류센터 화재를 계기로 유사한 사고를 예방하기 위한 취지에서 진행됐다.

경기도소방재난본부. 경기도소방재난본부 제공

도 소방재난본부는 지난 7월 27일부터 이달 21일까지 연면적 1만5천㎡ 이상인 도내 물류창고를 대상으로 소방·방화시설 정상 작동 여부와 위험물 저장 실태 등을 집중 점검했다.



점검 결과, 지정 수량을 초과해 위험물을 보관하거나 피난 통로에 물건을 쌓아두고 , 창고 내 사무실을 임의로 증축하는 등의 위법 사항이 적발됐다.



도 소방재난본부는 적발된 260건에 대해 입건 1건, 과태료 26건, 조치 명령 219건, 기관 통보 14건 등 행정 처분을 내렸다.



또한 이번 점검 결과를 토대로 현행 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률에서 정한 소방시설기준 적용 대상에 '연면적 1만5천㎡ 이상의 창고시설'을 추가하는 방안 등 법령 개정안 15건을 소방청에 건의했다.



현행법에 따르면 의료시설 등에는 강화된 소방시설 기준이 소급 적용되지만, 창고시설은 소급 적용 대상에 포함되지 않아 안전의 사각지대로 지적돼 왔다.



아울러 대형 물류창고 내 소방활동 안전공간 설치 등 내용을 담은 제도 개선안 11건을 국토교통부에 건의했으며, 드론과 무인소방로봇을 연계한 화재 진압 전술을 재정비했다.



추미애 경기도지사는 "물류창고 화재는 근로자의 생명과 직결되는 중대한 민생 현안인 만큼 정부와 긴밀히 협력해 제도의 한계를 개선해야 할 것"이라고 말했다.

<연합>

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