대구시, ‘숏폼’으로 골목상권 살릴 ‘민생홍보 크리에이터’ 공무원 채용

‘민생홍보 크리에이터’ 채용 포스터. 대구시 제공

대구시가 침체한 지역 골목상권에 활력을 불어넣고, 민생 지원 정책을 시민의 눈높이에서 생생하게 알릴 전문 홍보 인력 확보에 나선다.

대구시는 민생 주요 정책과 지역 현장의 생생한 소식을 참신한 감각으로 전달할 ‘민생홍보 크리에이터’(임기제 공무원) 1명을 공개 채용한다고 22일 밝혔다.

이번 채용은 소상공인의 홍보 부담을 덜고 시민의 관심과 발길을 지역 상권으로 연결하기 위해 마련됐다. 유튜브∙인스타그램 등 누리소통망(SNS) 홍보에 대한 민간의 전문성과 공공 홍보를 결합한 시민 공감형 콘텐츠를 제작하는 것이 목적이다.

선발된 크리에이터는 골목상권과 소상공인의 홍보를 지원하는 민생 특화 프로그램과 생활밀착형 민생 지원 혜택을 60초 이내 영상으로 쉽고 유쾌하게 풀어내는 민생 정보 콘텐츠 제작을 이끌 예정이다. 또한 정책 현장을 직접 찾아 시민∙소상공인과 호흡하는 전담 캐릭터(페르소나)를 구축해 최신 미디어 문법에 맞춘 시민 소통에 나설 계획이다.

채용 인력은 시간선택제임기제 ‘다’급(7급 상당) 공무원으로, 주 35시간 근무한다. 임용 기간은 1년이며, 업무 성과 등에 따라 총 5년의 범위에서 연장이 가능하다. 원서 접수는 10월 1일부터 6일까지 대구시 인사혁신과 인재채용팀을 방문하거나 등기우편으로 접수하면 된다.

한응민 시 공보관은 “정책 홍보의 성패는 시민들이 얼마나 쉽게 공감하고 일상 속 혜택을 체감할 수 있는지에 달려 있다”며 “참신한 아이디어와 뛰어난 영상 제작 역량으로 대구 민생정책을 재미있게 알리고 민생경제에 활력을 불어넣을 열정적인 크리에이터들의 많은 지원을 바란다”고 말했다.

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