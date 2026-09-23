北, 극초음속 미사일 시험 확인… 김정은, 딸 주애와 참관

북한이 지난 20일 단거리 탄도미사일 2발을 발사한 사실을 이틀 만에 공식 확인하며 “신형무기 시험을 성공적으로 진행했다”고 밝혔다. 극초음속 미사일 발사란 분석이 나온다.

북한 미사일총국은 지난 20일 김정은 국무위원장과 딸 주애가 참관한 가운데 무기체계기술 고도화에서 중대한 의의를 가지는 신형무기의 시험을 성공적으로 진행했다고 조선중앙통신이 22일 보도했다. 사진속 모니터 화면에 '화성포-11마-1형 비행궤도'(붉은색 네모)라는 글씨가 적혔있다. 조선중앙통신 홈페이지 캡처

조선중앙통신은 22일 김정은 국무위원장, 딸 주애가 참관한 가운데 “미사일총국은 20일 무기체계기술 고도화에서 중대한 의의를 가지는 신형무기의 시험을 성공적으로 진행했다”며 “주변 국가들의 안전에 그 어떤 부정적 영향도 주지 않았다”고 보도했다.



합동참모본부(합참)에 따르면 북한은 20일 오후 원산 일대에서 동해상으로 단거리 탄도미사일(SRBM) 2발을 세 시간 간격으로 연이어 발사했다. 두 미사일은 각각 약 450㎞와 600㎞ 이상을 비행했다.



북한 공식 보도에는 미사일의 구체적인 제원이 소개되지 않았지만, 공개된 사진 속 김 위원장과 주애가 지켜보는 모니터에는 ‘화성포-11마-1형 비행궤도’라는 문구가 포착됐다. 전문가들은 과거 북한이 공개한 극초음속 단거리탄도미사일 계열인 화성포-11마형의 개량형 또는 후속형으로 추정하고 있다.

북한이 '극초음속 단거리탄도미사일'의 기술을 성공적으로 확보했다고 선언했다. 노동당 기관지 노동신문은 22일 보도에서 지난 20일 진행한 단거리탄도미사일(SRBM) 시험발사가 "무기체계 기술 고도화에서 중대한 의의를 가지는 신형무기의 시험"이었다며 이 같이 밝혔다. 뉴스1

이번 미사일 발사의 공개 여부와 시점, 보도 수위가 유엔총회 개막 등 국제정치 일정과 맞물려 있다는 분석도 나온다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 유엔총회 연설을 앞두고 군사적 능력을 과시하면서도 대외적 긴장은 불필요하게 고조시키지 않으려는 의도란 얘기다.



홍민 통일연구원 상임연구위원은 “보도에서 ‘핵무력’, ‘핵전쟁억제력’ 등의 용어를 사용하지 않고 ‘주변 국가들의 안전에 그 어떤 부정적 영향도 주지 않았다’, ‘정상적인 활동의 연장’과 같은 유화적 문구를 사용했다”며 “무기체계의 능력을 시위하면서도 북·미 대화의 여지를 보전하려는 것”이라고 평가했다.

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