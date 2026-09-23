삼성 ‘유럽 빌트인 가전시장’ 공략 강화

삼성전자는 유럽 빌트인 가전 주요 시장인 독일에 상설 쇼룸을 열고 현지 주방가구 업체 등과의 협업 확대에 나선다고 22일 밝혔다. 쇼룸은 독일 주방가구 업체들이 밀집한 뢰네 지역의 ‘키친 센터 뢰네’ 1층에 약 480㎡(145평) 규모로 조성됐다. 삼성전자는 제품 전시와 비즈니스 상담, 교육 공간 등으로 쇼룸을 활용해 유럽 빌트인 가전 사업의 거점으로 운영할 계획이다. 삼성전자는 2018년부터 독일 뢰네에서 열리는 주방가구·가전 기업간거래(B2B) 행사 ‘퀴헨마일레’에 참가해 왔으며, 올해는 행사 기간에 맞춰 상설 쇼룸을 개관했다.

삼성전자는 유럽 빌트인 가전 주요 시장인 독일에 상설 쇼룸을 열고 현지 주방가구 업체 등과의 협업 확대에 나선다고 22일 밝혔다. 사진은 삼성전자 독일 뢰네 빌트인 가전 상설 쇼룸. 삼성전자 제공

전시 공간은 인공지능(AI) 기반 스마트 주방 콘셉트로 구성됐다. 방문객들은 빌트인 가전과 스마트싱스 플랫폼이 연동되는 연결 경험을 체험할 수 있다. 비스포크 AI 1도어 냉장고와 빌트인 상냉장·하냉동 냉장고, 비스포크 AI 식기세척기, 후드 일체형 인덕션, 비스포크 AI 오븐 등 주요 빌트인 제품도 전시됐다.



이상직 삼성전자 DA사업부 부사장은 “현지 협업사들이 삼성의 빌트인 제품을 직접 체험할 수 있는 쇼룸으로 협업을 확대하고 유럽 시장에서 고급 브랜드로서 입지를 강화해 나가겠다”고 말했다.

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