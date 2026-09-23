엡손, 로봇·산업용 잉크젯 육성… B2B 확대

3년간 2.4조 투입… 비중 50%로↑
“첨단산업 갖춘 韓 공동 파트너”
글로벌 전자기기 업체 엡손이 3년간 2800억엔(약 2조4400억원)을 투입해 로보틱스와 산업용 잉크젯, 마이크로디바이스 등 산업용 기업간거래(B2B) 사업을 확대한다.
한국엡손은 22일 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 창립 30주년 및 글로벌 최고경영자(CEO) 방한 미디어 간담회를 열고 이런 내용의 중장기 성장전략을 발표했다. 지난해 대표 취임 후 한국을 처음 찾은 요시다 준키치 세이코 엡손 대표는 향후 10년 장기 비전인 ‘엔지니어드 퓨처 2035’를 공개했다. 프린터와 프로젝터 등 기존 사업의 경쟁력을 유지하면서 정밀 기술 적용 범위를 로보틱스, 산업용 잉크젯, 마이크로디바이스, 고성능 소재 등으로 넓히는 게 골자다.
요시다 대표는 “엡손은 지금까지 축적해온 코어(핵심) 기술을 기반으로 신흥국 시장에서의 성장을 이어가는 한편 성장 영역에서 사업 확대를 지속하고 있다”고 설명했다.
세이코 엡손은 성장전략을 통해 전체 매출의 약 33%인 산업용 사업 비중을 2035년 50%까지 높이고, 이익 기여도를 45%에서 70%로 확대하기로 했다. 성장 기반을 마련하는 2028년까지 전략 영역에 2800억엔을 투입해 투하자본이익률(ROIC)은 8% 이상, 자기자본이익률(ROE)은 10% 이상, 매출이익률(ROS)은 8% 이상으로 끌어올릴 계획이다.
한국 시장에서도 B2B 사업을 중심으로 성장세를 가속할 방침이다. 요시다 대표는 “한국은 반도체, 이차전지, 정보기술(IT) 등 첨단산업 분야에서 세계적인 경쟁력을 갖춘 중요한 전략 시장”이라며 “판매 시장을 넘어 새로운 가치를 함께 만들어가는 ‘공동창조 파트너’로 보고 있다”고 강조했다.
한국엡손의 지난해 회계연도 매출은 2276억원으로 전년보다 28% 증가했다.
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