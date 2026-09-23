AI가 ‘AI 에이전트 구축’ 컨설팅 한다

포스코DX가 기업의 인공지능 전환(AX) 속도를 높이기 위해 인공지능(AI) 에이전트 도입을 위한 업무 분석 및 설계 과정에 ‘에이전티씨’를 투입했다.



포스코DX는 AI 에이전트 구축 컨설팅을 지원하는 AI 에이전티씨를 개발해 실제 AX 프로젝트에 적용 중이라고 22일 밝혔다. 에이전티씨는 AI 에이전트의 전체 주기를 관리하는 플랫폼으로 AX 과제 발굴과 기획·설계 단계부터 AI 에이전트 개발·운영을 하나의 체계에서 지원한다. 특히 에이전티씨를 활용하면 기업이 AI 에이전트를 도입하기 전 사람이 진행했던 업무 진단부터 요구사항 분석, 설계서 작성 업무를 효율화해 개발에 필요한 시간을 단축할 수 있다.



포스코DX는 에이전티씨를 통해 기존 컨설팅과 설계에 필요한 시간을 절반 이상 줄일 수 있을 것으로 보고 있다. 분석과 설계 과정에서 반복되는 업무를 자동화하고 결과물을 개발 플랫폼과 연계해 실제 개발·운영 단계로 넘어가는 시간을 단축하는 방식이다.

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