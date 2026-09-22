반효진·박하준, 10m 공기소총 銀 합작 [2026 아이치 나고야 아시안게임]

한국 사격이 마지막 격발에서 일본을 따돌리고 2026 아이치·나고야 아시안게임 첫 은메달을 수확했다. ‘간판’ 반효진(19·대구공공시설관리공단)과 박하준(26·KT)은 일본과 0.4점 차의 접전 끝에 중국에 이어 2위로 대회를 마쳤다.



반효진·박하준 조는 22일 일본 아이치현 종합사격장에서 열린 대회 10m 공기소총 혼성 단체전 결선에서 502.9점으로 507.1점을 기록한 중국의 쯔페이와 성리하오에 이어 2위에 올랐다. 일본(439.7점)은 3위가 됐다. 중국이 기록한 507.1점은 종전 세계기록 506.7점을 0.4점 경신한 것이었다.

박하준(왼쪽), 반효진.

한국이 아시안게임 10m 공기소총 혼성 단체전에서 은메달을 차지한 것은 이번이 처음이다. 2022 항저우 대회에서는 박하준·이은서 조가 동메달을 땄었다. 박하준은 이 종목에서 두 대회 연속 시상대에 올랐다. 반효진은 생애 첫 아시안게임에서 여자 10m 공기소총 개인전 동메달에 이어 두 번째 메달을 따냈다. 박하준도 전날 남자 단체전 동메달에 이어 메달을 추가하며 아시안게임 통산 메달을 5개로 늘렸다.



반효진과 박하준은 첫 번째 단발 사격 구간을 378.1점으로 마쳐 일본(378.2점)에 0.1점 뒤진 3위를 유지했다. 376.3점에 그친 인도가 가장 먼저 탈락한 뒤 한국은 일본과 2위 자리를 주고받는 접전을 펼쳤다. 한국은 첫 번째 격발 뒤 399.0점으로 일본(398.8점)을 0.2점 차 앞섰지만, 두 번째 발을 마친 뒤에는 418.9점으로 일본(419.7점)에 0.8점 뒤졌다.



승부처는 마지막 격발이었다. 타임아웃으로 호흡을 가다듬은 반효진과 박하준은 각각 10.3점과 10.9점을 쏘며 10.5점과 9.5점에 그친 일본의 추격을 0.4점 차로 따돌리고 2위를 확보했다. 하지만 금메달 결정전에서는 중국의 벽을 넘지 못했다.

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