‘압도적 피지컬’ 떡잎부터 달랐다 [2026 아이치 나고야 아시안게임]

신체 조건이 중요하지 않은 스포츠가 없겠지만, 촌각을 다투는 수영에서는 승부를 가르는 핵심 요소가 될 수 있다. 신장 1㎝, 팔의 리치 1㎝에 따라 메달 색깔이 갈릴 수 있기 때문이다. 올림픽에서만 금메달 23개를 쓸어담은 ‘수영 황제’ 마이클 펠프스(미국)도 193㎝의 큰 신장을 자랑했고, 자유형에서만큼은 펠프스도 명함을 내밀지 못했던 ‘인간 어뢰’ 이언 소프(호주)의 신장도 196㎝였다.



반면 한국 수영에는 신체 조건을 앞세운 세계적인 선수가 드물었다. 당장 불모지였던 한국 수영에 희망을 꽃피운 ‘마린 보이’ 박태환의 신장도 184㎝였지만, 항상 신체 조건의 불리함이 꼬리표처럼 따라다녔다. 한국 수영의 간판이자 ‘황금세대’를 이끄는 쌍두마차인 황선우와 김우민도 신장이 각각 187㎝와 182㎝에 불과하다. 그래서 한국 수영에서 세계적인 선수들은 주로 중장거리 종목에서 배출됐다.

김영범이 지난 21일 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 남자 자유형 50m에서 금메달을 딴 뒤 두 팔 벌려 웃으며 기쁨을 만끽하고 있다. 도쿄=뉴스1

이런 한국 수영에 ‘피지컬 괴물’이 등장했다. 신장은 195㎝, 양팔을 벌렸을 때 한쪽 손끝에서 반대쪽 손끝까지의 거리를 일컫는 윙스팬은 무려 216㎝에 달한다. 압도적인 신체 조건을 앞세워 한국 자유형 단거리의 ‘샛별’로 떠오른 김영범(20·강원특별자치도청)이 그 주인공이다.



김영범은 지난 21일 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 남자 자유형 50m 결선에서 대회 신기록인 21초66을 작성하며 금메달을 따냈다. 자유형 100m 은메달과 계영 800m 동메달까지 더해 이번 대회에서만 벌써 3개의 메달을 수확했다.



육상으로 따지면 100m에 해당하는 자유형 50m는 신체 조건이 가장 중요하다. 0.001초의 차이로 희비가 엇갈리는 종목 특성상 1㎝라도 길어야 터치패드를 빨리 찍을 수 있기 때문이다. 한국 수영에서 좀처럼 볼 수 없는 신체 조건으로 일찌감치 잠재력을 인정받았던 김영범은 이번 아시안게임을 통해 아시아 무대를 평정해냈다. 잠재력만 있던 유망주가 금메달이라는 결과를 이뤄냈으니 앞으로의 성장세는 더욱 가팔라질 것으로 전망된다.



은메달을 따낸 자유형 100m에서도 김영범의 기량이 세계적 수준임을 입증했다. 2024 파리 올림픽에서 46초40으로 세계신기록을 작성한 이 종목 최강자인 판잔러(중국)에 불과 0.04초 뒤진 47초65초를 기록했다.



김영범의 장점은 뛰어난 신체 조건뿐만이 아니다. 큰 무대에서도 전혀 주눅 들지 않는 자신감과 집요한 승부욕도 있다. 자유형 50m 제패는 전날 치른 자유형 100m에서의 석패 덕분이라고 할 정도다. 그는 “어제 그렇게 아쉽게 은메달을 따지 않았다면 오늘의 금메달은 결코 없었을 것”이라며 “오늘 아침까지도 어제 터치 장면을 100번 넘게 돌려봤다. ‘여기서 이렇게 손을 뻗었으면 어땠을까’ 자책도 많이 했지만, 결국 끝날 때까지 끝난 게 아니라는 교훈을 얻었다”고 말했다.



수영 대표팀의 김효열 총감독도 김영범의 물 밖에선 유쾌하고 긍정적인 모습이지만 물속에서는 누구보다도 강한 승리욕을 장점으로 꼽았다. 김 감독은 “영범이가 워낙 밝아서 겉으로 보면 마냥 ‘허허’ 웃는 것 같지만, 자기 수영에 대해서는 욕심이 아주 많고 철저한 선수”라며 “훈련할 때마다 코치진에게 영상을 찍어 달라고 요청하고, 하나의 세션이 끝나면 곧바로 영상을 확인해 안 된 부분을 다음 동작에서 고치려고 파고든다”고 했다.



이번 2026 아이치·나고야 아시안게임을 통해 본격적인 비상을 시작한 김영범은 2년 뒤 열리는 2028 로스앤젤레스 올림픽을 향한 기대감도 키우고 있다. 한국 자유형 단거리 ‘샛별’에서 명실상부 ‘에이스’로 등극한 김영범은 “에이스라는 수식어가 조금 더 듣기 좋은 것 같다. 에이스로 불릴 수 있도록 더 악착같이 훈련하겠다”고 다짐했다.



김 감독도 김영범의 성장은 이제 시작이라는 입장이다. 그는 “자유형 50m와 100m 모두 훌륭한 기록을 냈지만, 김영범의 수영은 아직 완성 단계가 아니다”고 단호히 선을 그으며 “100m 결승 막판에서 다소 아쉬운 모습을 보였듯이 지금은 단단하게 틀을 만들어가는 과정이다. 세계 무대에서 아직 도전자다. 혹독하게 담금질시키겠다”고 강조했다.

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