태진아, 치매 아내 7년째 간병…“삶의 9할 바쳐, 내가 해야 할 의무”

유튜브 채널 CGN 화면 캡처

가수 태진아가 치매로 투병 중인 아내 이옥형 씨를 7년째 간병하고 있는 근황을 전했다.

태진아는 22일 공개된 유튜브 채널 CGN의 추석 특집 콘텐츠 ‘THE NEW 하늘빛향기’에 출연해 치매 투병 중인 아내와의 일상을 공개했다.

이날 태진아는 아내의 현재 상태에 대해 “하루에 약을 한 13가지, 13번 정도를 나눠서 줘야 된다”며 “화장실도 혼자 가는 인지 능력이 없으니 기저귀, 팬티도 갈아줘야 한다”고 말했다.

아내의 치매 투병 기간에 대해서는 “치매가 시작된 지가 이제 7년”이라고 밝혔다. 이어 “인지 능력이 많이 떨어진 건 2년 됐다. 한 3~4년 전부터 안 좋아졌다”고 설명했다.

간병에 집중하면서 방송 활동에도 자연스럽게 변화가 생겼다. 태진아는 “제가 움직이는 100%가 있다 그러면 한 90%는 없어졌다. 10% 정도 남아 있다”며 “나머지 90%는 집사람 옆에 있어야 된다”고 털어놨다.

과거 출연했던 방송 프로그램이나 지방 행사 등 대외 활동 역시 아내를 돌보기 위해 줄였다고 했다. 태진아는 “예전같이 방송, ‘가요무대’ 할 수 있는 여유가 없다”며 “전국노래자랑도 멀리 가야 하니까 못 한다”고 말했다.

그럼에도 태진아는 간병을 자신의 책임이자 의무라고 표현했다. 그는 “그 사람은 모든 걸 다 저한테 받아야 될 권리가 있는 사람”이라며 “나는 그 사람한테 뭐든지 해 줘야 될 의무가 있다”고 말했다.

아내를 대하는 자신만의 간병 방식도 공개했다. 태진아는 “아기라고 생각해야 한다”며 “‘아이고 예쁘다’, ‘사랑한다’라고 해줘야 한다. 예쁘다, 사랑한다는 소리를 좋아한다”고 전했다.

아내의 상태가 급격히 나빠지지 않은 것에 대해서는 감사한 마음을 드러냈다. 태진아는 “치매 진행이 빠르지 않은 편은 맞다. 감사하게 생각한다”며 “기도를 시도 때도 없이 한다. 아내가 안 일어나면 손 붙잡고 기도한다”고 말했다.

한편 태진아는 1981년 이옥형 씨와 결혼해 슬하에 두 아들을 뒀다. 이옥형 씨는 태진아의 대표곡 ‘옥경이’의 주인공으로 알려져 있으며, 차남 이루는 가수 겸 배우로 활동하고 있다.

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