‘보라색 디저트’ 우베 뜨자…‘원조국’ 필리핀, 生우베 수출 중단

세계적인 인기를 끌고 있는 보라색 디저트 원료 ‘우베’의 공급에 비상이 걸렸다. 세계 최대 생산국 필리핀이 생우베 수출을 무기한 중단하면서다.

22일(현지시간) 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 필리핀 농업부는 최근 국내 우베 재배에 필요한 종자를 확보하고 자국의 우베 생산 기반을 보호하기 위해 생우베 수출을 무기한 중단했다.

우베는 필리핀 전통 디저트에 사용되는 보라색 참마로, 달콤하면서도 견과류와 비슷한 향을 가진 것이 특징이다. 최근에는 독특한 보라색 색깔과 이국적인 맛 때문에 라테와 아이스크림, 케이크, 도넛 등 각종 제품의 원료로 쓰이며 세계적인 ‘푸드 트렌드’로 떠올랐다. 특히 미국에서는 우베를 메뉴에 올리는 식음료 매장이 2021년부터 2025년까지 3배로 증가한 것으로 FT는 전했다.

문제는 생산량이다. 필리핀의 우베 생산량은 올해 상반기 5658t으로 전년 동기보다 17% 늘었지만, 연간 생산량은 감소세다. 지난해 생산량은 1만2500t을 밑돌아 2024년 1만3400t보다 줄었다. 필리핀 농업당국은 세계적인 수요 증가에 비해 국내 재배 기반이 부족한 상황이라고 판단하고 있다.

필리핀 정부가 생우베 수출을 막은 것도 이 때문이다. 프란시스코 티우 로렐 주니어 농업부장관은 국내에서도 번식용 재료가 크게 부족한 상황에서 필리핀산 우베 품종이 해외로 반출돼 경쟁국의 재배·생산에 활용되는 것을 막아야 한다는 취지로 설명했다. 자국 품종과 생산 기술을 보호해 수출 주도권을 유지하려는 의도로 폴이된다.

이번 조치가 당장 세계의 우베라테를 모두 사라지게 만드는 것은 아니다. 커피전문점에서 사용하는 우베 파우더·퓨레·잼 등 가공 우베의 수출은 계속된다.

그러나 공급 부족이 장기화하면 가격 상승이나 대체 원료 사용으로 이어질 가능성은 있다. 영국 시장조사업체 BMI는 우베 공급 부족 문제가 장기화할 경우 우베 열풍이 지속되는 데 걸림돌이 될 수 있다고 분석했다.

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