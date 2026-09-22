추미애 “기가 차다”…첫 중계 회의서 40분간 재정위기 해명

추미애 경기도지사가 취임 후 처음으로 생중계된 월간회의에서 약 40분간 도의 심각한 재정난을 거듭 해명했다. 추 지사는 전임 단체장 비판이나 대권 행보용 예산 축소라는 정치적 해석에 대해선 “야바위 같은 짓은 해본 적이 없다”고 반박했다.

22일 경기도 광교 청사 율곡홀에서 열린 도지사 주재 월간회의에서 추미애 지사가 발언하고 있다. 경기도 제공

추 지사는 22일 오전 도청 율곡홀에서 열린 9월 월간회의를 주재하면서 “(전임 지사로부터) 이달 말이면 돈이 없어 예산 집행을 못 하는 미생 예산을 받았다”며 “10월부터 예산이 0원이 돼 급식, 돌봄 등 도민 삶과 직결된 사업이 멈출 위기에 처한 상황”이라고 현 상태를 진단했다.

이어 “항간의 오해처럼 멀쩡한 사업을 잔인하게 깎거나 없애려는 것이 결코 아니다. 멈춰 서게 된 민생 사업을 단 하나라도 더 살려내기 위해 응급 수술을 진행 중”이라고 해명했다.

현재 도 재정 악화의 주요 원인으로는 전임 지사들의 무분별한 기금 사용과 연속 5차례에 걸친 지방채 발행을 지목했다. 추 지사는 “빚으로 인해 발생하는 하루 이자만 3억원에 달하고 내년에는 하루 4억9000만원으로 늘어난다”며 “실상을 사전에 알리고 연착륙 대책을 세웠어야 했는데 이 상태로 넘겨받았기에 도민께 투명하게 알려 함께 헤쳐 나가려는 것일 뿐”이라고 주장했다.

22일 경기도 광교 청사에서 열린 도지사 주재 월간회의. 경기도 제공

특히 민선 7기 이재명, 민선 8기 김동연 등 전임 민주당 출신 도지사들과의 차별화나 대권용 재원 확보설에 대해서도 강한 어조로 선을 그었다. 추 지사는 “사람을 질타하거나 같은 당을 배신하려는 목적이 결코 아니다”라며 “기존 사업을 깎아 돈을 감춰뒀다가 대선용으로 쓰려 한다는 소문이 들리는데 참 기가 차다”고 비판했다.

그러면서 “저 그렇게 살아오지 않았고 그런 야바위 같은 것은 일생 해본 적이 없다. 의심스러우면 다 오시라, 자신 있게 보여드릴 수 있다”고 반박했다.

경기도 광교 청사

대규모 감액 추경안을 두고 800억원 규모의 예산 증액을 요구하며 마찰을 빚고 있는 도의회를 향해선 수용 불가 입장을 재확인했다. 추 지사는 “도의원들이 선거구에서 느끼는 애로는 이해하지만, 800억원을 늘려주는 것은 결국 빚을 더 내고 지역개발기금을 또 털어 쓰자는 것”이라며 “이번 추경에서 겨우 갚기로 한 500억원을 상환해야 시·군이 낡은 도로와 교량 등 위험 인프라를 보수할 수 있다”고 난색을 표했다.

추 지사는 단기 처방을 넘어 구조적 재정 분권 해법으로 지방소비세율의 단계적 인상과 법인세 국세분의 5%를 광역지방세로 배분, 소방 관련 국비 지원 확대 등을 제안했다.

아울러 지난해 제정된 뒤 방치됐던 ‘재정건전화 조례’를 가동할 것을 지시하면서 기획조정실을 중심으로 조기경보 시스템 구축하고 재정건전화위원회를 궤도에 올리겠다고 덧붙였다.

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