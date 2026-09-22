대우건설, 국내 최대 22MW급 부유식 해상풍력 모델 국제인증 획득

대우건설이 국내 최대 규모인 22MW급 부유식 해상풍력 부유체 모델에 대해 글로벌 선급기관 2곳의 국제 인증을 동시에 획득했다.

대우건설은 22일 부유식 해상풍력 연구단과 공동 개발한 22MW급 부유식 해상풍력 부유체 모델이 노르웨이 선급기관 DNV와 프랑스 선급기관 BV로부터 기본설계 승인(AiP)을 받았다고 밝혔다. AiP는 개발 기술과 모델의 개념·기본설계에 대한 안전성과 타당성을 인증하는 절차다.

초대형 부유식 부유체 시연회에서 관계자들이 기념사진을 촬영하고 있다. 대우건설 제공

부유식 해상풍력은 바다에 구조물을 띄워 발전하는 방식으로, 수심이 깊은 해역에도 설치할 수 있다. 이번에 인증받은 모델은 동해 해역의 수심 150m에 이르는 환경에서도 구조적 안정성을 유지하도록 설계됐다. 기존 모델보다 균등화 발전비용(LCOE)을 약 20% 절감한 것도 특징이다.

대우건설과 연구단은 2023년 4월 ‘혁신형 LCOE 절감형 20MW+급 초대형 부유식 해상풍력 하부구조 설계기술 개발’이 국책과제로 선정된 뒤 기술 개발에 착수했다. 2025년 2월 관련 특허를 취득했고 같은 해 9월 선박해양플랜트연구소(KRISO)에서 1대49 축소 모형을 이용한 수조 실험에 성공했다.

연구에는 주관연구기관인 반디컨설턴트를 비롯해 대우건설과 마린테크인, 인하대학교, 한국건설기술연구원, 한국선급 등이 참여했다. 고려제강과 포스코이앤씨, 한국동서발전은 수요기업으로 참여했다.

대우건설 관계자는 “국내 최대 규모인 22MW급 부유식 해상풍력 모델이 노르웨이 선급기관(DNV)와 프랑스 선급기관(BV)로부터 동시에 기술력을 인정받았다”며 “신재생에너지 분야 원천 기술 경쟁력을 강화해 글로벌 해상풍력 시장을 선도하고 미래 성장동력을 확보해 나가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지