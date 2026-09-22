태진아, 치매 아내 7년째 간병…"하루 약 13번 챙기고 기저귀 갈아"

가수 태진아가 치매로 투병 중인 아내 이옥형 씨를 7년째 간병하고 있는 근황을 전했다.

태진아는 22일 공개된 유튜브 채널 CGN 콘텐츠 'THE NEW 하늘빛향기' 추석 특집에 출연해 아내를 돌보는 일상을 밝혔다.

그는 "하루에 약을 한 13가지, 13번 정도를 나눠서 줘야 된다"고 말했다.

이어 아내가 혼자 화장실에 가는 인지 능력이 없어 기저귀 팬티를 직접 갈아줘야 한다고 설명했다.

태진아는 간병으로 인해 방송과 행사 등 대외 활동도 크게 줄였다고 했다.

그는 "제가 움직이는 100%가 있다 그러면 한 90%는 없어졌다. 10% 정도 남아 있다"며 "나머지 90%는 집사람 옆에 있어야 된다"고 말했다.

아내의 치매 투병 기간에 대해서는 "치매가 시작된 지가 이제 7년"이라고 밝혔다.

태진아는 아내를 돌보는 이유에 대해 "그 사람은 모든 걸 다 저한테 받아야 될 권리가 있는 사람"이라며 "나는 그 사람한테 뭐든지 해 줘야 될 의무가 있다"고 말했다.

또 아내에게 기억하기 쉬운 노래를 직접 만들어 반복해서 불러주고 있다고 했다.

태진아는 1981년 이옥형 씨와 결혼했다. 슬하에 두 아들을 뒀으며, 둘째 아들은 가수 겸 배우 이루다.

<뉴시스>

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