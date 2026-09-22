'전영록 딸' 전보람, 母 이미영에 1억 용돈…“엄마 위해 쓰라고”

JTBC ‘사연 있는 쌀롱하우스’ 화면 캡처

그룹 티아라 출신 전보람이 어머니인 배우 이미영에게 데뷔 후 1억 원의 용돈을 건넨 사연을 공개했다.

최근 방송된 JTBC ‘사연 있는 쌀롱하우스’에는 이미영과 전보람 모녀가 출연해 오랜 시간 떨어져 지냈던 과거와 다시 함께 살게 된 이야기를 털어놨다.

이미영은 가수 전영록과 결혼해 두 딸을 뒀지만 이혼 후 딸들과 떨어져 지내게 됐다고 밝혔다. 당시 경제적으로도 어려운 상황이었다.

이미영은 “끝까지 잘 살아야 했는데 서로 떨어지다 보니까 제가 혼자 키울 자신도 없었다. 그 당시 통장에 200만 원밖에 없었다”고 말했다.

그러면서 “그래서 아빠한테 보냈다. 그렇게 보낼 수밖에 없었던 제 자신이 죄스럽고 힘들었다. 정말 눈물로 살았다”고 당시를 회상했다.

이혼 당시 11살이었던 전보람 역시 엄마와 헤어졌던 순간을 떠올렸다. 전보람은 “엄마한테 가고 싶었는데 엄마한테 갈 수 없다고 하니까 이해가 안 되는 상황이었다. 너무 혼란스러웠다”고 말했다.

이어 “엄마가 그때 지갑에서 돈을 꺼내 주셨다. 4만 원 정도였는데 나한테 1만 원을 주고 3만 원이 남았다. 그걸 보니까 왜 나를 데려가지 않으려고 하는지 단번에 이해가 됐다”고 털어놨다.

딸들의 이야기를 들은 이미영은 “왜 그런 아픔을 겪게 해서 아이들에게 상처를 줬을까 하는 게 너무 죄스럽다”며 “그래도 너무 예쁘게 잘 자라줘서 고맙다. 온전한 가정에서 자랐으면 아이들이 얼마나 더 귀하게 자랐을까 싶다”고 미안한 마음을 전했다.

두 사람은 힘든 시간을 보낸 뒤 약 8년 만에 다시 함께 살게 됐다. 전보람은 “엄마랑 살면서 ‘왜 이렇게 밝아졌냐’는 말을 많이 들었다”며 함께 생활하며 느꼈던 행복을 전했다.

이후 전보람은 티아라로 데뷔한 뒤 어머니에게 통 큰 용돈을 건넨 사연도 공개됐다. 이미영은 “데뷔하고 나서 1년 정도 됐나. 딸이 ‘엄마, 내가 돈을 줄 거야. 꼭 엄마를 위해서 써’라고 하더라”며 “아무 생각 없이 ‘얼마 줄 건데?’ 했는데 1억을 준다고 하더라”고 말했다.

이어 “나도 못 만져본 1억을 나한테 준다고?”라며 당시 놀랐던 심경을 전했다.

전보람뿐만 아니라 동생 역시 어머니에게 용돈을 건넸다. 이미영은 “둘째는 언니가 금액이 크니까 자기가 따라갈 수 없다면서 500만 원을 주더라”며 “‘나는 비록 적지만 내 입장에서는 큰돈이다. 용돈으로 써’라고 했다”고 밝혀 훈훈함을 더했다.

한편 전보람은 전영록과 이미영의 딸로, 2009년 그룹 티아라 멤버로 데뷔해 가수로 활동했다. 이후 방송과 공연 등 다양한 분야에서 활동을 이어왔다.

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