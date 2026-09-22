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"추석 차례상 비용 4인 기준 30만9천원…3주 전보다 1.2% 하락"

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사과·배 가격 2주 전보다 10% 넘게 올라
대형마트 비용 2025년 대비 9% 낮아져…"할인행사 영향"

추석을 일주일 앞두고 제수용품을 마련하는 데 드는 비용이 4인 기준 평균 30만9천380원으로 조사됐다.

2주 전 조사 때보다 소폭 내렸지만 사과와 배 등 주요 성수 과일 가격이 10% 넘게 오르면서 명절을 앞두고 일부 품목의 가격 부담은 커진 것으로 나타났다.

 

추석을 닷새 앞둔 지난 20일 서울 동대문구 청량리종합시장 과일가게에 다양한 과일이 진열되어 있다. 연합뉴스
추석을 닷새 앞둔 지난 20일 서울 동대문구 청량리종합시장 과일가게에 다양한 과일이 진열되어 있다. 연합뉴스

한국소비자단체협의회 물가감시센터는 지난 17∼18일 서울 25개 구의 백화점과 대형마트, 기업형 슈퍼마켓(SSM), 일반 슈퍼마켓, 전통시장 등 90곳에서 추석 제수용품 24개 품목의 가격을 조사한 결과 이같이 나타났다고 22일 밝혔다.

추석 1주 전 제수용품 구매 비용은 3주 전 조사 때의 31만3천201원보다 1.2% 하락했다.

조사 대상 품목 가운데 15개 품목의 가격이 3주 전보다 내렸고 7개 품목은 올랐다. 1개 품목(밀가루)은 가격이 2주 전과 같았다.

가장 큰 폭으로 오른 품목은 참조기로 19.6% 상승했다.

사과는 5개 기준 평균 1만6천879원에서 1만8천876원으로 11.8%, 배는 3개 기준 1만640원에서 1만1천821원으로 11.1% 각각 올랐다.

 

지난 20일 부산 해운대구 반여농산물시장 청과도매시장에 시민들이 제수와 추석 선물을 구매하기 위해 과일을 보고 있다. 연합뉴스
지난 20일 부산 해운대구 반여농산물시장 청과도매시장에 시민들이 제수와 추석 선물을 구매하기 위해 과일을 보고 있다. 연합뉴스 

특히 대형마트에서는 사과와 배 가격이 각각 21.9%, 23.4% 상승해 오름폭이 컸다.

수육용 돼지고기(목삼겹)와 다짐육 돼지고기(뒷다리)도 각각 5.0%, 4.8% 상승했는데, 역시 대형마트에서 각각 12.6%, 14.1% 올라 다른 유통업태에 비해 상대적으로 가장 높았다.

반면 대추는 400ｇ 기준 7천131원에서 6천67원으로 14.9% 내려 가장 큰 하락 폭을 보였다. 쇠고기 산적용은 9.2%, 곶감은 9.1%, 달걀은 3.6% 각각 하락했다.

대형마트를 중심으로 진행된 한우 할인 행사의 영향으로 쇠고기 산적용 가격이 22.7% 내렸고, 정부의 공급 확대와 비축물량 방출도 달걀과 명태살 등의 가격 하락에 영향을 준 것으로 분석됐다.

전년과 비교하면 제수용품 비용은 소폭 상승했다.

전년과 비교가 가능한 유통업태의 품목만을 모아 산출한 올해 추석 1주 전 비용은 32만4천481원으로, 지난해 같은 시기의 32만3천16원보다 0.5% 올랐다.

비교 가능한 24개 품목 가운데 14개 품목이 상승했고 10개 품목은 하락했다.

품목별로는 수산물 가격이 전년보다 16.6% 올라 가장 큰 상승 폭을 나타냈다.

반면 과일류는 5.1% 하락했다. 배가 14.4%, 곶감이 10.0% 내렸고 대추 가격은 20% 하락했다.

유과와 약과, 송편 등 기타 식품도 전년보다 가격이 낮아졌다.

유통업태별로는 대형마트의 제수용품 비용이 전년보다 9.0% 하락해 유일하게 내렸다. 일반 슈퍼마켓은 6.9%, 전통시장은 3.8% 상승했다.

소비자단체협의회는 대형마트에서 할인가 비중이 전년보다 늘어난 점을 고려하면 정부의 농축산물 할인 지원 등이 가격에 반영된 것으로 분석했다.

다만 전통시장의 경우 온누리상품권 환급 등 할인 혜택이 명목 가격에 반영되지 않아 실제 소비자가 부담하는 가격과는 차이가 있을 수 있다고 설명했다.

소비자단체협의회는 유통업태별로 할인 품목과 할인율이 다른 만큼 구매 전 가격을 비교할 필요가 있다고 당부했다.

<연합>


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