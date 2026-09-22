"추석 차례상 비용 4인 기준 30만9천원…3주 전보다 1.2% 하락"

추석을 일주일 앞두고 제수용품을 마련하는 데 드는 비용이 4인 기준 평균 30만9천380원으로 조사됐다.



2주 전 조사 때보다 소폭 내렸지만 사과와 배 등 주요 성수 과일 가격이 10% 넘게 오르면서 명절을 앞두고 일부 품목의 가격 부담은 커진 것으로 나타났다.

추석을 닷새 앞둔 지난 20일 서울 동대문구 청량리종합시장 과일가게에 다양한 과일이 진열되어 있다. 연합뉴스

한국소비자단체협의회 물가감시센터는 지난 17∼18일 서울 25개 구의 백화점과 대형마트, 기업형 슈퍼마켓(SSM), 일반 슈퍼마켓, 전통시장 등 90곳에서 추석 제수용품 24개 품목의 가격을 조사한 결과 이같이 나타났다고 22일 밝혔다.



추석 1주 전 제수용품 구매 비용은 3주 전 조사 때의 31만3천201원보다 1.2% 하락했다.



조사 대상 품목 가운데 15개 품목의 가격이 3주 전보다 내렸고 7개 품목은 올랐다. 1개 품목(밀가루)은 가격이 2주 전과 같았다.



가장 큰 폭으로 오른 품목은 참조기로 19.6% 상승했다.



사과는 5개 기준 평균 1만6천879원에서 1만8천876원으로 11.8%, 배는 3개 기준 1만640원에서 1만1천821원으로 11.1% 각각 올랐다.

지난 20일 부산 해운대구 반여농산물시장 청과도매시장에 시민들이 제수와 추석 선물을 구매하기 위해 과일을 보고 있다. 연합뉴스

특히 대형마트에서는 사과와 배 가격이 각각 21.9%, 23.4% 상승해 오름폭이 컸다.



수육용 돼지고기(목삼겹)와 다짐육 돼지고기(뒷다리)도 각각 5.0%, 4.8% 상승했는데, 역시 대형마트에서 각각 12.6%, 14.1% 올라 다른 유통업태에 비해 상대적으로 가장 높았다.



반면 대추는 400ｇ 기준 7천131원에서 6천67원으로 14.9% 내려 가장 큰 하락 폭을 보였다. 쇠고기 산적용은 9.2%, 곶감은 9.1%, 달걀은 3.6% 각각 하락했다.



대형마트를 중심으로 진행된 한우 할인 행사의 영향으로 쇠고기 산적용 가격이 22.7% 내렸고, 정부의 공급 확대와 비축물량 방출도 달걀과 명태살 등의 가격 하락에 영향을 준 것으로 분석됐다.



전년과 비교하면 제수용품 비용은 소폭 상승했다.



전년과 비교가 가능한 유통업태의 품목만을 모아 산출한 올해 추석 1주 전 비용은 32만4천481원으로, 지난해 같은 시기의 32만3천16원보다 0.5% 올랐다.



비교 가능한 24개 품목 가운데 14개 품목이 상승했고 10개 품목은 하락했다.



품목별로는 수산물 가격이 전년보다 16.6% 올라 가장 큰 상승 폭을 나타냈다.



반면 과일류는 5.1% 하락했다. 배가 14.4%, 곶감이 10.0% 내렸고 대추 가격은 20% 하락했다.



유과와 약과, 송편 등 기타 식품도 전년보다 가격이 낮아졌다.



유통업태별로는 대형마트의 제수용품 비용이 전년보다 9.0% 하락해 유일하게 내렸다. 일반 슈퍼마켓은 6.9%, 전통시장은 3.8% 상승했다.



소비자단체협의회는 대형마트에서 할인가 비중이 전년보다 늘어난 점을 고려하면 정부의 농축산물 할인 지원 등이 가격에 반영된 것으로 분석했다.



다만 전통시장의 경우 온누리상품권 환급 등 할인 혜택이 명목 가격에 반영되지 않아 실제 소비자가 부담하는 가격과는 차이가 있을 수 있다고 설명했다.



소비자단체협의회는 유통업태별로 할인 품목과 할인율이 다른 만큼 구매 전 가격을 비교할 필요가 있다고 당부했다.

<연합>

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