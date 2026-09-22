'안세영 완승' 여자 배드민턴, 말레이 3-1 꺾고 4강 진출

한국 여자 배드민턴 대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임 첫 경기를 승리로 장식하며 2연패를 향한 여정을 순조롭게 출발했다.
한국은 22일 일본 아이치현 이치노미야 시립 체육관에서 열린 대회 배드민턴 여자 단체전 8강에서 말레이시아를 3-1로 제압했다.
준결승에 진출한 한국은 인도-일본전의 승자와 결승 진출을 다툰다.
2023년 열린 2022 항저우 대회에서 단체전을 제패한 여자 대표팀은 2연속 우승에 도전한다.
배드민턴 단체전은 단식 3경기와 복식 2경기로 진행되며, 5경기 중 먼저 3승을 거두는 팀이 승리한다.
한국은 1단식 주자로 여자 단식 세계랭킹 1위 안세영(삼성생명)을 내세워 기선을 제압했다.
안세영은 세계 28위 레차나 카루파테반를 2-0(21-12 21-8)으로 제압했다.
그는 1게임 초반부터 상대와 격차를 벌리며 일찌감치 승기를 잡았고, 16분 만에 승리를 거뒀다.
2게임에서는 먼저 3점을 허용했으나 이후 연속 4점을 올리며 경기를 뒤집었다.
차곡차곡 점수를 획득한 안세영은 13-5로 달아났고, 후반 들어 더 안정적인 수비를 선보이며 에이스 임무를 완수했다.
하지만 2복식에 출격한 세계 2위 백하나-이소희(이상 인천국제공항) 조가 세계 5위 펄리 탄-티나 무랄리타란 조에게 0-2(20-22 17-21)로 패배하며 승부가 원점으로 돌아갔다.
리드가 사라진 한국은 세계 12위 김가은(삼성생명)이 출격한 3단식에서 분위기를 바꿨다.
김가은은 세계 38위 웡링칭을 압도하며 2-0(21-12 21-18)으로 승리를 따냈다.
이어 4복식에 나선 세계 214위 김혜정(삼성생명)-정나은(인천국제공항) 조가 즈위 로우-청수인(세계랭킹 없음) 조를 2-1(18-21 21-11 24-22)으로 물리치면서 8강행을 확정했다.
<뉴시스>
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