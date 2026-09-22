‘한·중 1호 커플’ 자오즈민, 베이징 한국학교 방문 “내 아들도 한·중 자녀…양국 가교 되길”

“국가 간 우호는 어른들이나 정부만의 일이 아닙니다. 학생들도 마음을 기울여 함께 지켜나가야 하는 것입니다. 한국과 중국의 문화 배경을 모두 가진 여러분들은 참으로 소중한 가교입니다.”

한·중 1호 커플의 주인공인 전 중국 국가대표 탁구선수 자오즈민(63)이 21일 중국 베이징 소재 북경한국국제학교에 방문해 학생들을 만났다. 이 학교는 베이징에 거주하는 한국인과 한·중 가정 자녀가 재학하는 학교로 자오즈민이 이 학교에 방문한 것은 이번이 처음이다.

자오즈민 전 중국 국가대표 탁구선수가 21일 중국 베이징 소재 북경한국국제학교에 방문해 초등학생과 탁구를 치고 있다. 베이징=김희원 특파원

그는 이날 초등학생들에게 탁구를 가르치고 중학생들을 대상으로 강연했다.

강연에서 자오즈민은 “여러분은 한국 문화에 뿌리를 두고 이곳에서 중국을 피부로 느끼고 있을 것”이라며 “이런 기회를 소중히 여기고 중국 친구들과 한국 문화를 나누며 훌륭히 성장하기를 바란다”고 말했다.

이어 “내 아들도 여기 있는 많은 친구들처럼 한·중 가정의 자녀”라면서 “여러분이 미래에 청년 사절이 되어 두 나라가 어렵게 쌓아온 우정을 잘 지켜나가야 한다”고 강조했다.

1980년대 세계 정상 탁구선수였던 자오즈민은 한·중 수교 이전인 1984년 파키스탄 아시아탁구선수권대회에서 당시 한국 국가대표였던 안재형을 처음 만나 펜팔로 사랑을 키우다 1989년 부부의 연을 맺었다. 부부의 아들은 미국 PGA 투어에서 꾸준히 활약하며 아시아 최초로 유러피언투어 신인상까지 휩쓴 한국 골프의 간판스타 안병훈이다.

21일 중국 베이징 소재 북경한국국제학교에 방문한 자오즈민 전 중국 국가대표 탁구선수가 중학생들을 대상으로 강연하고 있다. 베이징=김희원 특파원

강연이 끝나자 학생들의 질문이 쏟아졌다. 노력과 재능 중 무엇이 더 중요하냐는 질문에 자오즈민은 “챔피언의 화려한 겉모습 뒤엔 엄청난 연습이 있다. 한 동작을 연습하는 데 옷이 닳아 헤질 정도”라면서 “재능 있는 선수는 많지만 노력하지 않으면 우승할 수 없다”고 강조했다.

운동선수로서 슬럼프를 어떻게 극복했느냐는 물음에는 “슬럼프는 운동선수 뿐만이 아니라 누구에게나 온다”면서 “자신을 믿는 것이 중요하다. 포기 하지 말고 스스로 극복할 수 있는 방법을 찾아 돌파하라”고 조언했다.

자오즈민·안재형 부부를 잘 모르는 학생들은 그가 한국인 남편과 결혼하게 된 과정도 궁금해했다. 자오즈민은 “내 남편이 잘생겼다. 남녀 불문하고 사람은 운동을 할 때가 가장 멋있다”면서 “우리는 혼합복식에서 두번 만났고 내가 모두 이겼는데, 결혼할 줄 알았으면 좀 져줄 걸 그랬다”며 농담했다. 이어 “한·중 수교 35주년인 내년에는 꼭 남편과 함께 다시 오겠다”고 약속했다.

21일 중국 베이징 소재 북경한국국제학교에 방문한 자오즈민 전 중국 국가대표 탁구선수. 북경한국국제학교 제공

자오즈민은 이날 행사 전 취재진과 만난 자리에서 한·중 관계에 대한 생각도 밝혔다. 그는 1984년 처음 한국인을 만나고 받았던 충격을 설명하며 “생각했던 이미지와 다르게 너무 세련되고 멋졌다”고 회고했다. 이어 “정치는 잘 모르지만 최근 양국 관계가 멀어지면서 감정적으로도 많이 소원해진 것 같다”면서 “무역, 문화, 경제적 교류가 활성화되는 것이 가장 좋은 관계 개선 방법이라고 생각한다”고 밝혔다.

이날 학교 방문은 자오즈민이 22일 주중한국대사관이 주최하는 ‘개천절 및 국군의 날 기념행사’에 참석하기 위해 베이징에 방문하면서 성사됐다. 안재형 대한탁구협회 이사는 일본 아이치·나고야 아시안게임 참가로 동행하지 못했다.

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