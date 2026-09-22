李대통령, 美뉴욕 코리아타운 방문…"높아진 韓문화 위상 실감"

유엔 총회 고위급 회기 참석차 22일(현지시간) 미국 뉴욕을 방문한 이재명 대통령은 현지 한인타운을 방문해 동포들과 인사를 나누고 한식당을 찾아 저녁 식사를 했다



이 대통령은 이날 김혜경 여사와 함께 저녁 뉴욕 현지에 도착한 뒤 맨해튼 중심가에 있는 코리아타운으로 향했다.

유엔 총회 참석차 뉴욕을 방문 중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 21일(현지 시간) 미국 뉴욕 코리아타운을 방문해 어린이들과 사진을 찍고 있다. 공동취재

이 대통령 부부는 차지훈 주유엔대사의 안내 아래 코리아타운 거리를 둘러보고 이곳의 형성 과정에 대한 설명을 청취했다고 청와대 안귀령 부대변인이 서면 브리핑에서 전했다.



동포들은 이 대통령 부부에게 "고생 많으십니다"라며 반가움을 나타냈고, 이 대통령 내외는 고국을 떠나 생활하고 있는 동포들에게 추석 명절 인사를 했다.



현지 시민들과 관광객들 일부는 이 대통령을 알아보기도 했다고 안 부대변인은 전했다.



이후 이 대통령 부부는 한식당 '더큰집'을 찾아 돌솥 밥과 배춧국, 토란국, 병어조림, 모둠전 등 한식으로 저녁 식사를 했다.



이 대통령도 이날 엑스(X·옛 트위터)에 이곳 방문 사진을 올리며 "오랜 시간 이곳에서 한인 사회를 일궈오신 동포들과 반갑게 인사를 나눴다. 기념사진을 요청하는 분들도 많았고 뉴욕 시민들도 손을 흔들며 반갑게 맞아주셨다"고 소개했다.



그러면서 "미국 요리학교에서 공부하고 있다는 학생으로부터 학교에 한식 관련 과정이 생겼다는 얘기를 전해 들으니 높아진 한국 문화의 위상을 실감할 수 있었다"고 전했다.



이 대통령은 "동포들의 삶의 터전이었던 코리아타운이 이제 뉴욕 시민들이 한식과 한국 문화를 즐기는 명소가 됐다"며 "K컬처의 저변이 크게 확대된 만큼 동포들의 삶도 더 나아지길 기대한다"고 했다.

<연합>

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