파주, 민통선 북상·통일대교 검문소 이전 추진

경기 파주시가 주민 불편 해소와 접경지역 관광 활성화를 위해 민간인통제선(민통선) 북상과 통일대교 검문소 이전을 추진한다.

손배찬 파주시장이 21일 육군 제1보병사단을 방문해 민간인통제선(민통선) 북상과 통일대교 검문소 이전을 요청했다. 파주시 제공

22일 파주시에 따르면 손배찬 시장은 육군 제1보병사단을 방문해 민통선 북상과 통일대교 검문소 이전에 대해 군의 협조를 요청했다.

손 시장은 군 관계자들과 만난 자리에서 “민통선과 검문소로 주민들의 출입 불편이 이어지고 재산권 행사와 지역 발전에도 제약을 받고 있다”며 “민통선 북상과 검문소 이전은 더 이상 미룰 수 없는 지역의 핵심 과제”라고 강조했다.

파주시는 민통선이 북상하면 주민 생활 여건을 개선되고 현재 출입이 제한된 허준선생묘와 덕진산성 등 문화·역사 자원의 활용도를 높일 수 있을 것으로 보고 있다. 또 관광 기반 확충과 방문객 증가를 통해 접경지역 경제를 활성화하는 효과도 기대하고 있다.

다만 민통선 조정과 통일대교 검문소 이전의 최종 결정 권한은 국방부와 합동참모본부에 있다. 이에 파주시는 주민 재산권과 지역경제에 미치는 영향 등을 담은 구체적인 요구안을 마련해 국방부에 공식 건의할 계획이다.

손 시장은 “민통선 북상과 통일대교 검문소 이전은 시민의 일상 회복과 파주시의 미래 발전을 위해 반드시 해결해야 할 과제”라며 “안보와 지역 발전이 상생할 수 있도록 군과 긴밀히 협의해 임기 안에 눈에 보이는 성과를 만들겠다”고 말했다.

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