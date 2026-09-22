산업부 국회 보고…"美와 웨스팅하우스 지분투자 5∼10%서 협상中"

(서울=연합뉴스) 황광모 기자 = 김정관 산업통상부 장관이 22일 국회 산업통상중소벤처기업위원회에 '대한민국과 미합중국 간 전략적투자의 운영 및 관리를 위한 특별법'에 따른 대미투자 사전보고를 하고 있다. 2026.9.22 hkmpooh@yna.co.kr

산업통상부가 22일 국회에 대미투자 프로젝트 1호 사업으로 텍사스 엔시날 가스복합화력발전소 건설사업을 보고한 것으로 알려졌다.



정치권에 따르면 산업부는 이날 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회에서 1호 사업으로 텍사스 가스발전을, 2호는 미국 내 대형 원자력발전소 8기 건설, 3호로는 알래스카 액화천연가스(LNG) 개발을 대미 투자 프로젝트로 보고했다.



이와 관련, 김정관 산업통상자원부 장관은 산자위 공개 발언에서 대미 투자 프로젝트 가운데 1건은 결정됐으며 2건은 한미 양국의 관심을 반영해 추진할 계획이라고 언급했다.



산업부는 또 미국 내 신규 원전 8기 건설 프로젝트와 관련, 미국 원전기업 웨스팅하우스 지분 확보와 관련해서는 현재 미국 측과 5~10% 사이에서 아직 협상 중이라고 보고한 것으로 알려졌다.



아울러 대미 투자 전체 규모와 관련해 연 200억달러, 총 2천억달러 한도를 넘길 경우 추가로 투자를 진행하지 않는다는 기존 합의도 재확인했다.



한 산자위원은 이날 취재진에 "텍사스 가스발전의 경우 수익성이 좋다고 한다"면서 "알래스카 LNG 개발 사업은 아직은 구체화된 게 없다. 상업성을 아직 판단하기 이르다"고 보고했다고 말했다.



다른 산자위원은 비공개 보고 청취 후 연합뉴스 기자와 만나 "MOU 체결 날짜는 아직 안 정해진 것으로 보인다"며 "대미 원전 투자와 관련해 한국형 원전은 당연히 포함돼야 한다"고 말했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지