경찰, ‘홍명보 선임 의혹’ 정몽규 등 축협 관계자 3명 송치

홍명보 전 국가대표팀 감독 선임 의혹을 수사한 경찰이 22일 정몽규 전 대한축구협회장 등 축구협회관계자 3명을 검찰에 송치했다.

서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 이날 정 전 협회장과 이임생 전 기술총괄이사, 김정배 전 상근부회장 3명을 위계에 의한 업무방해 혐의로 서울중앙지검에 송치했다. 홍 전 감독 선임 과정에서 이사회의 감독 선임 업무를 방해한 혐의다.

서울 서대문구 경찰청 모습. 뉴시스

홍 전 감독은 함께 고발됐으나 불송치됐다. 경찰 관계자는 “홍 전 감독은 전력강화위원회(전강위)나 이사회 감독 선임 과정에서 직접적으로 관여했다고 볼 만한 증거가 없어 불송치했다”고 설명했다. 김 전 부회장은 당초 고발되지 않았으나 경찰이 수사 과정에서 별도로 인지해 피의자로 입건했다.

정 전 협회장 등 3명은 전강위에 부당하게 개입하고, 이 사실을 감추기 위해 감독 선임 권한이 있는 이사회 이사들에게 마치 정당한 추천 절차를 거친 것처럼 오인하게 만들어 이사회의 감독 선임 업무를 방해한 혐의를 받는다.

축구국가대표팀 운영규정상 성인 국가대표팀 감독은 전강위의 추천으로 이사회가 선임하도록 규정돼 있다. 다수의 위원으로 구성된 전강위에 감독 추천 권한을 부여해 독단적이고 자의적인 추천행위를 방지해 공정성과 적정성을 확보하려는 취지다.

이들은 이전 감독 선임 과정에서 절차적 공정성에 대한 여론의 비판이 있자, 홍 전 감독 선임 과정에서는 정당한 추천 절차를 거친 것처럼 외관을 형성하기 위해 이사회 의결 과정에서 결정적 역할을 하게 되는 ‘이사회 심의 안건자료’에 허위 내용을 기재한 것으로 조사됐다.

축구협회는 심의 안건자료에 “정해성 전 전강위원장이 감독 선임을 요청했다” “이 전 이사가 정당한 권한에 의해 감독 선임을 진행했다”는 취지로 기재했는데, 경찰은 이를 모두 허위로 판단했다. 정 전 위원장이 사퇴를 하며 축구협회에 향후 감독 선임 작업에 대한 진행 요청을 하지 않았음에도, 마치 정 전 위원장이 사퇴하면서 축구협회에 향후 감독 선임 작업을 요청한 것처럼 기재했다는 것이다. 또 이 전 이사는 감독 선임 권한이 없음에도 마치 정당한 권원에 의해 감독 선임 작업을 진행한 것처럼 허위 내용을 작성했다고 봤다. 이 자료는 이사회 의결에 활용됐다.

특정 감독들에 대해 과도한 연봉을 지급했다는 혐의와 국가대표 선수 간 다툼과 관련한 명예훼손 혐의 등 다른 고발 사건들은 증거가 불충분하다고 판단해 불송치했다. 경찰 관계자는 홍 전 감독 과다 연봉 지급 의혹에 대해 “명백하게 축구협회에 재산상 손해가 발생했다고 보기 어렵고 축구협회에 손해를 입히겠다는 배임의 고의가 있다고 단정하기 어렵다”고 설명했다. 이외 다른 고발 사건에 대해서도 수사했으나 형법적으로 혐의 성립이 어렵다고 보고 불송치 결정했다.

경찰은 홍 전 감독 선임 의혹 관련 고발사건들을 수사하며 전력강화위원 등 관련자 60여명을 조사했다. 축구협회 사무실 등에 대한 압수수색을 통해 전강위 회의록, 문화체육관광부 감사자료, 휴대전화 전자정보 등의 압수물을 확보해서 분석했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지