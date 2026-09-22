추경호 대구시장 “대구∙경북 패싱 유감…여야 막론하고 정부 소통∙협조 총력”

추경호 대구시장이 최근 불거진 '대구·경북 패싱' 논란에 대해 강한 유감을 표명하면서도, 중앙정부와 정치권과의 소통을 통해 지역 예산과 현안을 정면 돌파하겠다는 의지를 밝혔다.

22일 추경호 대구시장이 ‘아시아포럼21’ 초청 토론회에 참석해 모두 발언을 하고 있다. 아시아포럼21 제공

추 시장은 22일 대구 남구 아트파크에서 열린 ‘아시아포럼21’ 초청 토론회에 참석해 “정부 예산안에 아쉬운 부분이 조금 있지만 상당 부분 담겼다고 생각한다”며 “국회 심사 단계에서 지역 국회의원들과 함께 확보해야 할 예산이 아직 많아 막판까지 노력을 다하겠다”고 말했다. 특히 정부의 대규모 프로젝트 추진 과정에서 불거진 지역 소외론에 대해 그는 “정치적 고려가 상당히 앞섰다고 생각하는 부분이 있다”며 쓴소리를 아끼지 않았다.

추 시장은 “수도권 집중과 지방소멸이 문제가 되고, 국가균형발전과 지방주도성장을 강조하는 상황에서 특정 지역에 메가 프로젝트를 몰아주는 형태는 지역 자치단체장으로서 굉장히 유감스럽게 생각한다”고 강조했다. 이어 “호남에 대규모 프로젝트가 발표되고 추진되는 것 자체를 문제 삼는 것이 아니다”라고 선을 그은 뒤, “대구∙경북의 경제가 좋지 않다는 문제 제기를 수없이 해 온 만큼, 그에 맞는 균형적인 고려가 있어야 한다”고 덧붙였다.

지방 재정과 경제력 확보를 위한 초당적 협치도 시사했다. 추 시장은 “지역 현안이나 미래 프로젝트는 지방의 재정과 경제력이 취약하기 때문에 중앙정부의 협조가 필수적”이라며 “더불어민주당과도 대화해 필요한 협조를 구하는 노력을 하겠다”고 전했다. 다소 늦어지고 있는 대구시 인사에 대해선 절차상의 문제일 뿐 내부적 조율은 끝났다는 입장을 내놓았다.

추 시장은 “산하기관장 선임에 공모와 임원추천위원회 구성 등 여러 절차가 필요해 시간이 소요됐으나, 사실상 내부적으로 거의 마무리됐다”고 설명했다. 또한 장기간 공석인 경제부시장 임명과 관련해선 “여러 사람을 염두에 두고 적정한 때 인사할 것”이라며 “당분간 경제 컨트롤타워 역할은 제가 직접 맡겠다”고 밝혔다.

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