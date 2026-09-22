대구 동구, 동촌유원지 일원 ‘보행자 우선도로’ 조성 완료

대구 동구는 방문객들의 보행 안전을 확보하고 쾌적한 거리 환경을 만들기 위해 추진한 ‘동촌유원지 일원 보행자 우선도로 조성 사업’을 마무리했다고 22일 밝혔다.

동촌유원지는 상업과 숙박시설이 밀집해 있어 상시 방문객과 차량 통행량이 많은 대구의 대표적 명소다. 그러나 보행자와 차량이 한 도로를 혼용해 사용하면서 그동안 보행 안전에 대한 우려와 환경 개선을 요구하는 목소리가 꾸준히 제기되어 왔다.

보행자 우선도로 조성 사업을 마친 동촌유원자 일원. 대구 동구 제공

이에 동구는 총사업비 9억4000만원을 들여 동촌유원지 일원 약 1.2㎞ 구간을 보행자 중심의 도로로 새롭게 단장했다. 구청 측은 도로 내 불법 적치물을 전면 제거하고 시인성을 높인 보행자 중심의 바닥 포장을 실시하는 등 도로 환경을 획기적으로 전환했다.

이번 정비로 유원지 방문객들의 보행 안전이 크게 향상됨은 물론 거리 체류 시간이 늘어나 침체한 지역 상권을 활성화하고 동촌유원지의 브랜드 가치를 한층 높이는 데도 기여할 것으로 전망된다.

우성진 동구청장은 “동촌유원지는 차량과 보행자의 통행이 혼잡했던 지역인 만큼 이번 사업을 통해 구민과 관광객들이 한층 더 안전하고 쾌적하게 걸을 수 있는 환경이 마련됐다”며 “앞으로도 주민들의 보행 권리를 보장하고 안전한 도시환경을 구축하는 데 행정력을 집중하겠다”고 말했다.

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