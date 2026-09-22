전북 완주 일반산단, ‘인공지능·로봇 기반 모빌리티 산업’ 거점으로

전북 완주 일반산업단지가 노후 산업단지의 경쟁력을 높이기 위한 정부 사업의 후보지로 선정됐다. 현대자동차와 KCC 등 주요 기업이 입주한 완주 산단을 인공지능(AI)과 로봇을 기반으로 한 미래 모빌리티 제조 거점으로 전환하는 사업이 추진될 예정이다. 다만, 후보지 선정 이후 전문가 컨설팅과 사업 계획 보완, 최종 지정 및 예산 확보 등 절차가 남아 있다.

김윤덕 국토교통부 장관은 임기 마지막 날인 22일 산업통상부와 공동으로 노후 거점 산업단지 경쟁력 강화 추진위원회를 열고 전북 완주 일반산단을 ‘노후 거점 산업단지 경쟁력 강화 사업지구’ 후보지로 선정했다고 밝혔다. 추진위는 관련 법에 따라 산업통상부와 국토교통부가 공동 운영하며, 경쟁력강화사업 지구 지정 등을 심의한다.

노후 산업단지의 경쟁력을 높이기 위한 정부 ‘노후 거점 산업단지 경쟁력 강화 사업지구’ 후보지로 선정된 전북 완주 일반산업단지 전경. 완주군 제공

완주 일반산단은 앞으로 AI 팩토리와 로봇 실증 기반의 모빌리티 제조 자율화 사업 등을 토대로 미래 제조 산업 전환이 추진된다. 김 장관은 이를 통해 완주 산단을 ‘M.AX 대전환’을 통한 K-로봇 첨단 모빌리티 핵심 거점으로 육성할 구상을 밝혔다. 전주과학산업연구단지와 완주테크노밸리 1·2단지, 완주 농공단지도 연계 산업단지로 함께 육성할 계획이다.

노후 산업단지의 경쟁력 강화는 제조업의 인공지능 전환과 함께 산단의 기반 시설과 정주 여건 등을 종합적으로 개선하는 데 초점이 맞춰져 있다. 특히, 착공 후 20년 이상 지난 산단을 대상으로 관계 부처 사업과 지방정부 사업을 연계해 산업 경쟁력과 정주 환경을 함께 개선하는 방식이다. 경쟁력 강화 사업 지구로 지정되면 사업 계획 수립과 승인을 거쳐 구조 고도화 사업이나 재생 사업 등 관련 사업을 추진할 수 있다.

올해 후보지에는 완주를 비롯해 제주와 강원 원주 등이 포함된 것으로 전해졌다. 국토교통부와 산업통상부 등 관계 부처는 앞으로 전문가 컨설팅을 통해 후보 지역별 사업 계획을 보완한 뒤 내년 1분기 경쟁력 강화 사업 지구를 최종 확정·고시할 예정이다. 이후 지방정부와 협력해 핵심 사업 추진에 필요한 예산 확보에도 나설 계획이다.

김 장관은 “임기 마지막 날 완주 산단이 첨단 미래산업의 핵심 거점으로 나아가는 새로운 전기를 마련하게 됐다”며 “이제 국회로 돌아가 완주와 전주 산단의 큰 미래가 전주와 익산, 군산, 동부권 등으로 더 넓게 펼쳐지도록 할 것”이라고 말했다. 이어 “노후화된 산단이 5극3특 성장엔진을 실현할 수 있는 첨단산업 중심지로 재부상하도록 지속적으로 노력할 것”이라고 밝혔다.

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