세제로도 안 닦이던 텀블러, 버리려던 ‘계란껍질’ 넣고 흔들었더니

매일 아침 커피나 차를 담아 출근하는 직장인에게 텀블러는 일상의 필수품이다. 하지만 사용하다 보면 바닥과 벽면에 붉으스름한 물때가 끼고, 설거지용 세제로 박박 씻어내도 커피 찌든 내가 좀처럼 사라지지 않아 인상을 찌푸리게 된다. 입구가 좁은 텀블러 특성상 손을 집어넣어 구석구석 닦는 것은 불가능에 가깝고, 긴 설거지 솔을 동원해도 안쪽에 눌어붙은 찌꺼기는 쉽게 지워지지 않는다. 이럴 땐 주방 구석에 그냥 버려지던 계란껍질을 주목할 필요가 있다.

매일 사용하는 용기이지만 조금만 방치해도 구석에 때가 쌓이기 쉽다. 픽사베이 이미지를 활용한 분할컷

텀블러 내부의 찌든 때를 벗겨내는 핵심 원리는 계란껍질의 구조적 특성에 숨겨져 있다. 계란껍질의 단단한 바깥쪽 성분은 미세한 연마제 역할을 수행하고, 껍질 안쪽에 남아 있는 하얀 유막 조직은 오염 물질을 흡착하는 성질을 가지고 있다. 합성 세제나 락스를 동원하지 않고도 물리적인 마찰과 흡착 작용만으로 텀블러의 묵은 때를 안전하게 밀어낼 수 있는 과학적인 비법인 것이다.

실제 생활 속에서 이 방법을 적용하는 과정은 간단하다. 요리하고 남은 계란껍질은 찬물에 가볍게 헹궈 이물질을 없앤 뒤 바짝 말려둔다. 그 후 작은 비닐봉지에 넣고 손으로 주무르거나 숟가락으로 두드려 너무 곱지 않은 가루 형태가 될 정도로 잘게 부수어준다. 너무 곱게 갈면 마찰력이 떨어지고, 너무 크면 텀블러 입구로 넣기 불편하므로 손톱 크기보다 작게 조각내는 것이 요령이다.

쓰레기 속으로 향하던 천연 재료의 놀라운 변신. 픽사베이

준비된 계란껍질 조각들을 텀블러 안에 집어넣고 미지근한 온수를 3분의 1 정도 채운다. 이때 팔팔 끓는 뜨거운 물을 바로 부으면 텀블러 내부의 압력이 급격히 올라가 마개가 튀어 오르거나 화상의 위험이 있으므로 손으로 만졌을 때 따뜻한 온도가 가장 적당하다. 물과 껍질을 넣은 상태에서 텀블러 입구를 단단히 틀어막고 위아래로 힘차게 흔들어주면 된다.

격렬하게 흔들리는 과정에서 미세하게 부서진 계란껍질 조각들이 텀블러 내부의 좁은 바닥 면과 벽면을 구석구석 두드리며 커피 앙금과 물때를 물리적으로 밀어낸다. 동시에 껍질 안쪽의 유막 성분이 퀴퀴한 찌든 내를 빨아들여 탈취 효과까지 동시에 낸다. 1분 정도 신나게 흔들고 난 뒤 내부를 확인해 보면, 세제로도 닦이지 않던 거뭇한 흔적들이 대폭 지워진 것을 확인할 수 있다.

화학 성분 없이 물리적 마찰만으로 묵은 때를 밀어내는 순간. 픽사베이

다만 오랜 기간 방치되어 스테인리스 미세 흠집 속으로 오염이 깊게 파고든 부위는 단 한 번의 세척으로 완벽하게 새것처럼 돌아오지 않을 수도 있다. 이럴 때는 계란껍질 세척을 2~3회 반복하거나 굵은 소금을 티스푼 기준으로 반 스푼에서 1스푼 정도 함께 넣어 흔들어주면 된다. 소금 알갱이가 추가적인 연마제 역할을 해 미세한 마찰력을 높여주므로 찌든 때를 벗겨내는 데 큰 도움이 된다.

또한 텀블러는 재질의 특성에 따라 관리 요령이 다르다. 내구성이 강한 스테인리스 제품은 계란껍질과 소금 세척이 모두 유효하지만, 내부 코팅이 약한 제품은 너무 강하게 흔들면 미세한 스크래치가 생겨 오히려 세균이 번식하기 쉬운 환경이 될 수 있으므로 적당한 강도를 조절하는 것이 중요하다. 세척을 마친 뒤에는 미세한 껍질 조각이나 잔여물이 남지 않도록 흐르는 물에 여러 번 깨끗이 헹궈내는 과정이 필수다.

찌든 때를 말끔히 씻어낸 자리에 남는 산뜻한 일상의 위생. 픽사베이

세척이 끝난 텀블러는 곧바로 뚜껑을 닫아두지 말고 통풍이 잘 되는 그늘에서 완전히 건조해야 한다. 특히 음료를 마신 뒤 당일에 바로 세척하지 않고 가방 속에 방치하는 습관은 곰팡이와 악취를 부르는 지름길이다. 하루 한 번 가벼운 물세척만 거쳐도 찌든 때가 고착되는 것을 미리 막을 수 있다.

입에 닿는 음료 용기인 만큼 화학 세제 대신 일상 속 천연 재료로 안전하게 위생을 지키는 지혜가 필요하다. 오늘 퇴근길, 책상 한편이나 탕비실 싱크대에서 주인을 기다리는 텀블러를 집어 들고 미뤄왔던 찌든 때와의 전쟁을 깔끔하게 끝내보는 것은 어떨까.

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