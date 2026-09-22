상어 한 마리에 ‘죠스바’ 불티…부산 편의점 매출도 들썩

죠스바 28.4%·고래밥 21.6%·핑크퐁 아기상어 상품 33.3%↑
보조배터리 815%·완구 423% 급증…전국서 ‘상어 연관 소비’
부산 북항 친수공원에 상어가 출몰하면서 인근 편의점에서 상어 관련 상품과 방문객용 먹거리 등의 판매가 크게 늘어난 것으로 나타났다.
상어 한 마리의 출몰이 시민들의 관심을 끌면서 ‘죠스바’부터 보조배터리까지 뜻밖의 상품들이 특수를 누리는 모습이다.
22일 편의점 CU를 운영하는 BGF리테일에 따르면 상어가 처음 목격된 지난 18일 이후 19~21일 부산 동구 지역 CU 점포의 상품 매출을 직전 주 같은 요일과 비교한 결과, 죠스바 매출이 28.4% 증가했다.
상어와 연관된 상품들의 판매 증가세도 두드러졌다. 고래밥 매출은 21.6% 늘었고, 핑크퐁 아기상어 관련 상품도 33.3% 증가했다.
상어 출몰 소식이 SNS를 통해 확산하면서 실제 상어와 상품 속 캐릭터나 이미지가 연결되는 이른바 ‘연관 소비’가 나타난 것으로 풀이된다.
이 같은 현상은 부산에만 나타난 것은 아니다. 같은 기간 전국 CU에서도 죠스바 매출이 12.5%, 고래밥이 10.5%, 아기상어 관련 상품이 13.9% 각각 증가했다.
상어를 직접 보기 위해 친수공원을 찾는 방문객이 늘면서 인근 편의점의 전체 매출도 크게 뛰었다.
19~20일 친수공원 인근 CU 점포의 전체 매출은 직전 주 같은 기간보다 48.6% 증가했다.
가장 눈에 띄는 품목은 보조배터리였다. 상어를 촬영하려는 고객이 늘면서 보조배터리 매출이 815.5% 급증했다. 완구류 매출도 422.7% 늘었다.
공원에서 시간을 보내는 방문객이 증가하면서 즉석조리식품 매출은 166.2% 증가했고, 생수 55.0%, 얼음 46.3%, 삼각김밥 32.3% 등 간편 먹거리와 음료 판매도 일제히 늘었다.
상어를 보기 위해 몰려든 인파도 평소보다 크게 증가했다. 부산시에 따르면 지난 주말 친수공원을 찾은 방문객은 평소의 4~5배 수준으로 늘었다.
앞서 지난 18일부터 친수공원 내 해변 인공 수로에서는 약 3.5ｍ 크기의 상어가 잇따라 목격됐다. 퇴치 노력에도 상어가 수로를 떠나지 않으면서 관련 사진과 영상이 SNS를 통해 빠르게 확산됐다.
상어 옆에 약 1ｍ 크기의 아기상어가 함께 있었다는 목격담도 온라인에서 나왔지만, 현재까지 사실 여부는 확인되지 않았다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지