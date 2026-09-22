산자위, 이소영 중기장관 청문보고서 채택…野 '부적격' 의견

국회 산업통상자원중소벤처기업위원회는 22일 전체회의를 열고 이소영 중소벤처기업부 장관 후보자 인사청문 경과보고서를 여야 합의로 채택했다.

지난 3일 이 후보자 인사청문 요청안이 국회에 제출된 지 19일 만이다.

이소영 중소벤처기업부 장관 후보자가 지난 17일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 제439회 국회(정기회) 제9차 본회의에 참석하고 있다.

야당인 국민의힘이 위원장을 맡은 산자위는 종합의견에서 "후보자의 신상·도덕성과 관련해 용역비 지급, 증여세 미납, 부동산 보유·거주와 관련한 의문과 중소기업·소상공인 정책에 대한 직접적 경험과 전문성이 상대적으로 부족하다는 우려가 제기됐다"며 '부적격' 우려가 있다고 지적했다.

다만 "혁신기업의 도전을 가로막는 불합리한 규제 개선에 앞장서 활동했고, 지속 가능한 성장과 산업 전환을 위한 다양한 의정활동을 수행한 경험을 바탕으로 주요 정책과제를 혁신적으로 추진할 수 있을 것이라는 평가도 있었다"고 덧붙였다.

그러면서 "신상·도덕성 및 전문성에 관한 우려를 겸허히 받아들이고, 이를 유념해 직무를 수행한다는 전제하에 중기부 장관으로서의 직무수행에 필요한 기본적 자질과 정책적 역량을 갖춘 것으로 판단했다"고 보고서 채택 이유를 설명했다.

산자위는 이날 회의에서 내달 6일부터 23일까지 진행되는 국정감사에 부를 기관증인 211명, 일반증인 4명, 참고인 1명의 명단을 의결했다.

내달 6일 산업통상부 국정감사에는 삼성전자 성과급 문제와 관련해 최승호 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 위원장, 기업도시 추진과 관련해 이기승 BS그룹 회장이 증인으로 채택됐다.

7일 중소벤처기업부 국감에는 홈플러스 사태와 입점상인 피해를 질의하기 위해 김병주 MBK파트너스 회장, LH 민간 참여 사업 관련 정우신 LH민간사업협력처장을 증인으로 부르기로 했다.

국민의힘이 호남 반도체 클러스터 투자 계획 발표와 관련해 요구했던 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 김용범 전 청와대 정책실장 및 강훈식 대통령 비서실장에 대한 증인 채택은 여당인 더불어민주당의 반대로 불발했다.

김성원 산자위원장은 이·최 회장의 증인 채택 문제에 대해 "최종 확정은 아니다. 증인 채택에 대해서는 여야 간사가 계속 협의할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

<연합>

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