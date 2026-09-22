광동제약, 침향환 원료 의혹 보도 사실무근…민·형사상 법적 조치

광동제약이 ‘광동 침향환 프리미엄’에 사용된 원료가 적법하지 않다는 취지의 보도를 전면 부인했다.

회사는 해당 원료가 정식 절차를 거쳐 수입·사용되고 있다며 언론중재위원회 제소와 민·형사상 법적 대응에 착수했다.

광동제약은 21일 입장문을 통해 “광동 침향환에 사용되는 ‘침향추출에센스’는 식품의약품안전처 등 관계 기관의 기준에 따라 정식 수입·통관된 원료”라며 “원료 적법성에 문제가 있다는 취지의 보도는 사실과 다르다”고 밝혔다.

회사는 해당 원료에 대해 관계 법령에 따른 품목제조보고 절차를 마쳤으며, 자체 품질관리 기준에 따라 제품을 생산하고 있다고 설명했다.

광동제약은 해당 보도로 제품과 회사에 대한 신뢰가 훼손되고 소비자 혼란이 발생할 수 있다고 판단해 법적 대응에 나섰다. 현재 언론중재위원회 제소 절차와 함께 민·형사상 조치를 진행하고 있다고 밝혔다.

광동제약 관계자는 “광동 침향환은 관계 기관의 기준과 회사의 품질관리 절차에 따라 생산되고 있다”며 “사실과 다른 내용으로 소비자 불안을 키우거나 회사와 제품의 신뢰를 훼손하는 행위에 대해서는 법과 원칙에 따라 대응하겠다”고 말했다.

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