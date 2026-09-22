써니, 친언니 청각장애 고백…“한쪽 귀 안 들려"

KBS 2TV 한가위 대기획 ‘배송왔송’ 화면 캡처

그룹 소녀시대 써니가 방송에서 친언니의 청각장애를 고백했다. 청각장애를 가진 부부의 사연을 듣던 중 자신의 가족 이야기를 꺼내며 깊은 공감을 나타냈다.

지난 21일 방송된 KBS 2TV 한가위 대기획 ‘배송왔송’에서는 이승철, 탁재훈, 써니가 특별한 사연을 가진 이들에게 노래를 선물하는 모습이 그려졌다.

이날 두 번째 사연의 주인공으로 결혼 3년 차 청각장애인 부부가 등장했다. 33세 남편은 선천적으로 청각장애가 있었으며, 어린 시절 치료를 위해 거제에서 부산까지 자신을 데리고 다닌 어머니에게 감사의 마음을 전하고자 노래를 신청했다.

남편은 어머니에게 쓴 편지를 통해 “내가 청각장애 판정을 받고 엄마가 나를 위해 얼마나 많은 것을 포기하고 나를 키웠는지 그땐 진짜 몰랐다”고 털어놨다.

이어 “내가 세 살쯤부터 거제에서 부산까지 치료받으러 데리고 다녔다. 그때 엄마 나이를 생각해 보니 겨우 28살이더라”며 “그때의 엄마는 나보다 어렸는데 정말 힘들었겠다 싶었다”고 말했다.

아내 역시 청각장애를 갖고 있었다. 아내는 “보통 돌이 되면 옹알이를 하는데 두 돌이 되어도 제가 말을 안 했다고 한다”며 “걱정이 돼서 병원에 갔다가 청각장애를 알았다고 한다”고 자신의 어린 시절을 설명했다.

부부는 보청기와 인공와우의 차이부터 수술 과정, 일상에서 겪는 어려움까지 솔직하게 털어놨다.

특히 인공와우 수술을 받았다고 해서 곧바로 일반적인 소리를 자연스럽게 들을 수 있는 것은 아니라고 했다. 수술 직후에는 소리가 기계음처럼 들리고 각각의 소리를 구별하는 데도 어려움이 있어, 익숙해지기까지 상당한 시간이 필요하다는 설명이다.

부부의 이야기를 듣던 써니는 자신의 가족 이야기를 조심스럽게 꺼냈다. 그는 “사실 저희 언니도 한쪽 귀가 안 들린다”며 “그래서 수술한 다음에 들리기까지 말씀하신 것처럼 시간이 오래 걸리더라”고 말했다.

그동안 대중에게 잘 알려지지 않았던 친언니의 청각장애를 직접 언급한 것이다. 써니는 자신의 가족이 비슷한 과정을 겪은 경험이 있는 만큼 부부의 이야기에 더욱 깊이 공감하는 모습을 보였다.

부부는 인공와우를 착용하며 겪는 현실적인 어려움도 털어놨다. 샤워나 수면 중에는 기기를 빼야 하기 때문에 외부의 소리를 듣지 못하는 경우가 있다는 것.

실제로 두 사람은 잠을 자면서 인공와우를 빼놓은 사이 아파트 화재경보기가 울렸던 경험을 전했다.

부부는 “아파트 단톡방에서 화재경보기가 울려서 다 1층으로 내려갔다는 거다. 자려고 둘 다 기기를 뺀 상태였다”며 “다행히 오작동이었는데 실제 상황이면 위험하겠다고 생각했다”고 말했다.

남편은 어린 시절부터 자신을 위해 애써온 어머니에게 고마운 마음도 전했다. 거제에서 부산까지 치료를 위해 자신을 데리고 다녔던 어머니에게 제대로 감사의 마음을 표현하지 못했다며 “불효자가 된 느낌이다. 이번 기회에 제대로 효도하고 싶다”고 털어놨다.

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