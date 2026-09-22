써니, 친언니 청각장애 고백 "언니 한쪽 귀가 안 들려"

소녀시대 써니가 친언니의 청각장애를 고백했다.

21일 방송된 KBS 2TV 한가위 대기획 '배송왔송'에서는 이승철, 탁재훈, 써니가 특별한 사연이 있는 주인공들을 위해 노래를 배달했다.

노래 선물을 받을 두 번째 사연자는 청각장애를 가진 결혼 3년차 부부였다. 33살의 남성 사연자는 선천적으로 청각장애가 있었고 거제에서 부산까지 치료를 위해 오가며 애써주신 어머니를 위한 노래 선물을 신청했다.

그는 어머니에게 써 온 편지를 읽었다. 그는 "내가 청각장애 판정을 받고 엄마가 나를 위해 얼마나 많은 것을 포기하고 나를 키웠는지 그땐 진짜 몰랐다"고 했다.

또 "내가 세 살 쯤부터 거제에서 부산까지 치료 받으러 데리고 다녔다. 그때 엄마 나이를 생각해 보니 겨우 28살이더라"고 했다.

그러면서 "그때의 엄마는 나보다 어렸는데 정말 힘들었겠다 싶었다"고 했다.

남성 사연자뿐만 아니라 아내도 청각장애를 갖고 있었다. 아내는 "보통 돌이 되면 옹알이를 하는데 두 돌이 되어도 제가 말을 안 했다고 한다. 걱정이 돼서 병원에 가서 청각장애를 알았다고 한다"고 했다.

이에 써니는 "사실 저희 언니도 한쪽 귀가 안 들린다. 그래서 수술한 다음에 들리기까지 말씀하신 것처럼 시간이 오래 걸리더라"고 공감했다.

<뉴시스>

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