한채영, 46세에도 여전한 ‘바비인형’…달라진 얼굴에 시선 집중

사진=한채영 SNS

배우 한채영이 변함없는 미모와 남다른 비율을 자랑하며 근황을 전했다.

한채영은 21일 자신의 인스타그램을 통해 “Good morning”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 한채영은 흑백 패턴의 블라우스에 짧은 블랙 플레어 스커트를 매치한 모습이다. 여기에 블랙 하이힐과 가방을 더해 세련된 분위기를 연출했다.

야외에서 다양한 포즈를 취한 한채영은 작은 얼굴과 길고 늘씬한 비율을 드러냈다. 풍성한 웨이브 헤어와 또렷한 이목구비, 자연스러운 미소까지 더해져 특유의 인형 같은 분위기를 자아냈다.

특히 1980년생으로 올해 46세인 한채영은 나이를 가늠하기 어려운 동안 외모와 군살 없는 비율로 눈길을 끌었다. 데뷔 당시부터 이어져 온 ‘바비인형’이라는 수식어가 여전히 어울리는 모습이다.

다만 최근 한채영의 사진과 영상이 공개될 때마다 달라 보이는 얼굴 인상에 관심이 쏠리기도 했다.

앞서 한채영은 지난 5월 첫 틱톡 라이브 방송에 출연해 평소와 다른 진한 아이라인과 음영 메이크업을 선보였다. 당시 일부 누리꾼들은 “못 알아봤다”, “예전 이미지와 달라 보인다” 등의 반응을 보였다.

이후 온라인에서는 메이크업이나 촬영 방식에 따른 변화라는 의견과 함께 외모 변화에 대한 다양한 반응이 이어졌다. 당시 다소 핼쑥해 보이는 모습으로 건강 이상을 우려하는 반응도 나왔지만, 이후 한채영은 SNS를 통해 근황 사진을 꾸준히 공개하며 활동을 이어갔다.

이번 사진에서도 일부 누리꾼들은 이전과 비교해 얼굴 인상이 달라 보인다는 반응을 보였다. 반면 사진의 각도나 메이크업, 헤어스타일 등에 따른 차이일 수 있다는 의견도 나왔다.

한채영은 2000년 영화 ‘찍히면 죽는다’로 데뷔했다. 이후 이국적인 외모와 뛰어난 비율로 주목받으며 ‘바비인형’이라는 수식어를 얻었다. 드라마와 영화는 물론 최근에는 숏폼 콘텐츠 등으로 활동 영역을 넓혀왔다.

2007년에는 4세 연상의 재미교포 사업가와 결혼했으며 슬하에 아들 한 명을 두고 있다.

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