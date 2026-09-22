민간 개발 한계 깨고…GH, 경기 31개 시·군 ‘공공 산단’ 확대

경기주택도시공사(GH)가 도내 31개 시·군과 손잡고 공공 주도의 산업단지 공급을 확대한다. 민간의 사업성 논리에 막혀 개발이 지연되거나 적기 용지 공급에 차질을 빚던 지역에 GH가 직접 공공 사업시행자로 참여해 지역 간 산업 격차를 해소한다는 구상이다.

GH는 21일 수원컨벤션센터에서 경기도 및 31개 시·군, 경기연구원, 경기도경제과학진흥원(경과원) 등 관계자 100여명이 참석한 가운데 ‘경기 인더스트리 31 파트너스 워크숍’을 개최했다.

경기 인더스트리 31 파트너스 워크숍 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. GH 제공

이번 행사는 도내 권역별 산업입지 수요를 파악하고 공공 중심의 산단 개발 전략을 공유하기 위해 마련됐다.

그간 도내 산업단지 개발은 수익성 높은 일부 지역으로 투자가 쏠리면서 상대적으로 사업성이 떨어지는 지역은 산단 조성이 지연되는 부작용을 겪어왔다.

이에 GH는 올해 초 경기도 및 31개 시·군과 협력체인 ‘경기 인더스트리 31 파트너스’를 결성하고, 지자체를 찾아 입지 타당성 검토와 컨설팅을 지원해왔다.

이날 워크숍에서는 경기도의 산업입지 정책 방향과 GH의 권역별 마스터플랜 전략이 함께 발표됐다.

아울러 경과원이 ‘경기도 지역 미래산업 생태계 구축 통합전략 연구’를, 지방행정발전연구원은 ‘노후산업단지 실태조사 및 경쟁력강화계획 수립’을 공개했다.

경기 인더스트리 31 파트너스 워크숍. GH 제공

이어진 실무 토의에선 신규 산단 추진 과정에서 발생하는 규제와 행정절차 등 현장의 애로사항이 집중적으로 다뤄졌다.

GH는 수렴된 지자체 의견을 종합계획에 반영해 지역별 주력산업과 교통망, 규제 여건을 고려한 맞춤형 공공 산단 공급 전략을 구체화할 방침이다.

김용진 사장은 “경기 인더스트리 31 파트너스는 경기도와 GH, 31개 시·군이 지역 현안을 함께 고민하고 해법을 찾는 상생협력 플랫폼”이라며 “공공 사업시행자의 역할을 체계적으로 수행해 도 전체의 산업 경쟁력을 극대화하겠다”고 밝혔다.

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