김봉곤 "심수봉 비판에 딸 김다현 펑펑 울었다"

트로트 가수 김다현의 부친 김봉곤 훈장이 선배 가수 심수봉의 공개 비판에 대해 "정당한 지적이라면 달게 받겠지만, 관객과 호흡하는 축제 무대에서 이뤄진 평가 방식은 아쉽다"고 밝혔다.

22일 연예계에 따르면 김 훈장은 전날 JTBC '사건반장' 등 여러 매체를 통해 심수봉 측의 사과 의사를 전달받았다며 당시 상황과 입장을 전했다.

김 훈장은 딸 김다현이 이동 중 모니터링 영상을 확인한 뒤 큰 충격을 받아 펑펑 눈물을 쏟았다고 전했다.

그는 "평소 콘서트에서 대표곡을 부를 만큼 존경해 온 대선배의 말이어서 아이의 상처가 더 컸다"면서도 "경연이 아닌 대중 축제 무대에서는 모든 가수가 동등한 입장이다. 평가가 목적이었다면 아쉬운 대목"이라고 짚었다.

앞서 심수봉은 지난 20일 전북 '진안고원 트로트페스티벌' 무대에서 직전 순서였던 김다현을 겨냥해 "노래와 삶을 모르는 아가씨", "내 앞에 세우지 말라"는 취지의 발언을 해 논란을 빚었다. 비판이 일자 심수봉은 "상식을 벗어난 실언이었다. 후배에게 상처를 줘 사죄한다"며 공식 사과했다.

김다현 측은 심수봉 측의 사과를 수용하겠다는 뜻을 밝히며 "아이가 상처를 털어낼 수 있도록 다독이겠다. 예정된 활동은 차질 없이 이어갈 것"이라고 덧붙였다.

<뉴시스>

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