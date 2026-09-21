영덕군 ‘강구해상대교’ 22일 개통, 영덕 랜드마크 부상

경북 영덕군 강구면 강구4리와 삼사리를 잇는 '강구해상대교'가 오는 22일 오전 10시 개통한다.

강구해상대교는 경북도가 2021년 11월 착공해 4년 10개월 동안 추진한 사업으로, 총사업비 516억 원이 투입됐다.

강구4리에서 삼사리까지 총연장 1.5km, 폭 13m의 왕복 2차로로 조성됐다.

이 가운데 해상교량은 527m다. 강구항을 가로질러 영덕대게거리와 삼사해상공원 일대를 연결한다.

강구항 일대는 상주~영덕 고속도로 개통 이후 방문객이 늘면서 주말과 대게철을 중심으로 차량 정체가 반복돼 왔다.

성수기에는 하루 평균 1만 대가 넘는 차량이 몰리고 국도 7호선과 해안도로에 통행이 집중돼 주민과 방문객들이 불편을 겪어왔다.

이번 강구해상대교 개통으로 강구항을 오가는 차량의 이동 경로가 다양해져 일대 교통 혼잡을 줄이는 데 도움이 될 것으로 기대된다.

오는 22일 개통을 앞둔 강구해상대교 전경. 영덕군 제공

특히 영덕 해파랑공원에서 삼사해상공원까지 이동거리는 기존 3.6km에서 2.6km로 줄고, 이동시간도 약 12분에서 5분으로 단축된다.

이에 따라 영덕대게거리와 삼사해상공원 등 강구항 주변 관광지를 오가는 이동도 한층 편리해질 전망이다.

강구해상대교는 주경간을 117m로 설계해 해상에 설치되는 교각 수를 줄였으며, 교량에는 동해와 강구항을 바라볼 수 있는 조망공간과 야간 조명, 상징 조형물도 마련됐다.

한국강구조학회로부터 구조적 완성도와 주변 환경을 고려한 설계를 인정받아 ‘2026년 올해의 강구조물’로 선정됐다.

조주홍 영덕군수는 “강구해상대교 개통으로 강구와 삼사를 잇는 새로운 이동축이 마련돼 주민과 관광객들의 이동 선택지가 한층 넓어졌다”며 “개통 이후에도 교통 흐름과 시설 상태를 꼼꼼히 살펴 주민과 방문객들이 안전하게 이용할 수 있도록 관리에 힘쓰겠다”고 말했다.

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