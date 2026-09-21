中, ‘중국군 2인자’ 장유샤 당적·군적 박탈…“당 기율 엄중하게 위반”

중국공산당이 ‘군부 2인자’로 군림하다가 올해 1월 실각한 장유샤 중앙군사위원회 부주석에 대해 부패와 파벌 형성 등의 문제에 연루됐다는 조사 결과를 발표하며 당적과 군적을 모두 박탈했다.

21일 신화통신 보도에 따르면 중국공산당 중앙정치국은 이날 장유샤 중앙군사위 부주석(당 중앙정치국 위원)과 류전리 전 중앙군사위 연합참모부장에 대한 중국 중앙군사위원회 기율검사위원회 및 감찰위원회의 처리 의견 보고서를 심의·채택했다.

중앙정치국은 “조사 결과, 장유샤와 류전리는 초심과 사명을 저버렸고, 당과 반목했으며, 당성 원칙을 상실해 레드라인을 넘었다”며 “정치적 기율과 규칙을 엄중하게 위반해 파벌을 형성한데다, 당에 대해 충성·솔직하지 않았다”고 밝혔다.

이어 두 사람이 직무를 이용해 다른 사람의 승진 등 편의를 제공한 점과 거액의 금전과 선물을 수수한 점, 친족과 주변 직원들에 대한 교육 및 관리를 소홀히 한 점 등도 처분 이유로 거론했다.

또 중앙정치국은 “장유샤와 류전리는 당의 기율을 엄중하게 위반했고, 엄중한 직무 범죄 혐의가 있다. 정치 문제와 경제 문제가 얽혔고, 부패 및 축재와 직무 태만·독직이 병존한다”며 “관련된 금액이 특별히 크고 성질이 극히 엄중하며, 영향이 극히 악질적”이라고 강조했다.

이어 중앙정치국은 두 사람의 당적 박탈과 제20차 당 대회(2022년) 대표 자격 박탈 처분을 결정하고, 군사검찰에 사건을 이관해 심사·기소하도록 했다고 덧붙였다.

중앙정치국은 다음달 26∼29일 열릴 중국공산당 제20기 중앙위원회 제5차 전체회의(20기 5중전회)에서 두 사람에 대한 당적 박탈 처분이 추인될 예정이며, 이미 중앙군사위가 두 사람의 군적을 박탈했다고 부연했다.

앞서 중국군은 시진핑 주석의 반부패 정책 과정에서 올해 1월 ‘군 서열 2위’였던 장유샤와 연합참모부 참모장을 지낸 류전리가 실각했다. 이 때문에 7명으로 구성되는 중앙군사위에 현재 남아있는 사람은 시 주석과 장성민 부주석 2명뿐으로, 사실상 시 주석 1인 체제가 됐다.

장유샤는 시 주석이 축출한 현역 군 장성 중 가장 서열이 높은 인물이자 1989년 이후 중국 군 지휘부에서 숙청된 최고위급 인사다.

올해 초 실각했던 장유샤와 류전리의 당적 및 군적 박탈을 공식화한 것은 중앙정치국이 20기 5중전회 전에 ‘사전 정리’를 한 것으로 보인다.

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