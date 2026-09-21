포항시의회 해병대1사단 위문 및 경북도의회 포항 죽도시장 장보기 행사 펼쳐

포항시의회와 경북도의회가 추석을 앞두고 군부대·사회복지시설 위문 및 전통시장 장보기 행사를 통해 명절 나눔을 실천하고 있다고 21일 밝혔다.

포항시의회 김철수 의장을 비롯 의장단과 각 상임·특별위원장 등은 21일 오전 해병대 제1사단·교육훈련단, 해군 항공사령부를 잇따라 찾아 군 장병들에게 감사의 마음을 전하고 위문금을 전달했다.

(왼쪽부터)포항시의회 해병대1사단 위문 및 경북도의회 포항 죽도시장 장보기 행사 모습. 포항시의회 제공

이어, 장애인 복지시설인 '예우리'를 방문해 위문품을 전달하고 시설 운영과 이용자들의 생활 여건을 살피는 한편, 복지 현장에서 묵묵히 헌신하고 있는 종사자들의 노고에 감사의 마음을 전했다.

김철수 의장은 “추석을 맞아 시민 모두가 가족과 함께 따뜻하고 넉넉한 명절을 보내시길 바란다”며, “보이지 않는 곳에서 시민의 안전과 복지를 위해 애쓰는 모든 분께 감사드리며, 시의회도 이웃과 함께하는 따뜻한 의정활동을 이어가겠다”고 말했다.

또 경북도의회는 이날 김희수 의장을 비롯 포항을 지역구로 둔 도의원, 의회사무처 직원 등 70여명이 참여한 가운데 포항 죽도시장을 방문해 전통시장 장보기 행사를 실시했다.

이날 도의원과 직원들은 시장 곳곳을 둘러보며 제수용품과 지역 농수산물 등 명절 성수품을 구매하고, 상인들과 직접 소통하며 현장의 어려움과 애로사항을 청취했다.

장보기 행사 후에는 시장 관계자들과 간담회를 갖고 경기침체와 소비환경 변화 등 전통시장이 겪고 있는 어려움에 대해 의견을 나눴으며, 전통시장에 새활력을 불어넣고 소상공인에게 실질적인 도움이 될 수 있는 방안에 대해서도 다양한 의견을 나눴다.

김희수 경북도의회 의장은 “현장에서 들은 상인들의 목소리를 의정활동에 충실히 담아 전통시장과 소상공인이 활력을 되찾고 지역경제가 되살아날 수 있도록 지속적으로 관심을 기울이겠다”고 밝혔다.

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