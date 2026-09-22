카이스트 신임 이사장에… 권오현 전 삼성전자 회장

권오현(사진) 전 삼성전자 대표이사 회장 겸 오렌지플래닛 창업재단 이사장이 한국과학기술원(카이스트·KAIST) 이사회의 신임 이사장으로 선임됐다.



카이스트 이사회는 21일 서울에서 열린 제298회 임시이사회에서 권 전 회장을 신임 이사장으로 선임했다고 밝혔다. 권 이사장은 서울대 전기공학과를 졸업한 뒤 카이스트에서 전기공학 석사, 미국 스탠퍼드대에서 전기공학 박사 학위를 받았다. 이후 1985년 미국 삼성반도체연구소 연구원으로 합류한 뒤 1992년 세계 최초 64Mb DRAM 개발을 이끌었다. 삼성전자 반도체사업부 사장, 대표이사 부회장, 대표이사 회장 겸 종합기술원 회장 등을 지냈다.



경영 일선에서 물러난 뒤에는 한국발명진흥회 회장과 서울대 이사장을 역임했고 지난해 9월부터 기획예산처(당시 기획재정부) 중장기전략위원회 위원장을 맡고 있다. 권 이사장의 임기는 과학기술정보통신부 장관의 승인일부터 이사 임기 만료일인 2029년 8월 19일까지다.

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