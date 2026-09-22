최태원 “사회문제 해결에 AI 활용 필요”

최태원(사진) 대한상공회의소 회장은 인공지능(AI)을 사회문제 해결에 활용해 우리 사회가 부담하는 비용을 낮추고, 문제 해결 성과에 따라 보상과 투자가 이뤄지는 체계를 만들어야 한다고 밝혔다.



최 회장은 21일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘제3회 대한민국 사회적가치 페스타’ 개회사에서 “AI가 일자리를 대체해 사회문제를 키울 것이라는 걱정도 있지만, 수비적으로 생각하기보다 사회문제 해결에 능동적으로 활용할 필요가 있다”고 말했다. 이어 “AI 기술과 측정·보상 체계가 결합하면 사회문제 해결이 기업에는 새로운 기회, 정부에는 효율적인 정책, 국민에게는 더 나은 삶으로 돌아오는 선순환 생태계가 만들어질 것”이라며 “고령화와 돌봄, 기후변화 등 복잡하게 얽힌 문제의 원인과 파급효과를 분석하고 해결 순서를 정하는 데 AI가 역할을 할 수 있다”고 덧붙였다.



또 대한상의가 10년간 진행한 ‘사회성과인센티브’ 사업에 470여개 기업이 참여해 5400억원의 사회성과를 창출한 사례를 소개하며 “AI와 사회적가치 측정·보상 체계가 결합하면 새로운 성장을 만들 수 있다”고 말했다. 올해의 화두로 ‘자본’을 제시한 그는 “자본을 돈에 한정하지 않고 사회문제에 대한 지식과 데이터, 프로그램, 네트워크 등으로 확장해 서로 연결해야 더 큰 사회적 효과를 낼 수 있다”고도 했다.



한성숙 국무총리는 민생과 청년 취업 등 사회문제는 정부나 기업 어느 한쪽만의 힘으로 해결할 수 없다며 불필요한 법과 제도를 적극적으로 개선하겠다고 밝혔다.

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