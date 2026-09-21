李대통령, 5박7일 미국·멕시코 순방 출발…유엔총회 기조연설

이재명 대통령은 21일 서울공항을 통해 5박7일 간의 미국·멕시코 순방을 위한 출국길에 올랐다.



미국 뉴욕에서 개최되는 유엔총회 고위급 회기 참석을 계기로 한 순방이다.

유엔 총회 참석차 뉴욕을 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 21일 경기 성남 서울공항에서 공군 1호기에 올라 인사하고 있다.

오는 22일 오후 유엔총회장에서 기조연설을 하고 글로벌 문제 해결을 위한 유엔 개혁의 방향 및 대한민국의 기여 방안을 제시하는 한편 한반도 평화 공존의 청사진도 설명할 예정이다.



이어 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장과 면담하고 한반도 평화를 위한 유엔 차원의 관심과 협조를 당부한다.



위성락 국가안보실장이 이날 브리핑에서 "미국, 호주 등 주요국 정상들과 다양한 방식의 별도 접촉이 있을 예정"이라고 전한 만큼 도널드 트럼프 대통령과의 만남 여부에도 관심이 쏠린다.



오는 23일에는 한국과 미국의 경제·금융계 인사들이 참석하는 '대한민국 투자 서밋 2026'에서 한국의 AI(인공지능) 정책과 비전, 자본시장 개혁 등을 글로벌 투자자들에게 홍보한다.



뉴욕 일정을 마친 뒤엔 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령의 초청으로 멕시코를 국빈 방문한다.



한국 대통령이 멕시코를 국빈 방문하는 것은 16년 만이다.



23일 저녁 멕시코시티에 도착하는 이 대통령은 24일 첫 일정으로 애국영웅탑에 헌화한 후 대통령궁 공식 환영식에 참석하고 셰인바움 대통령과 단독회담, 확대회담, 양해각서(MOU) 교환식, 오찬, 공동언론발표 일정을 소화한다.



이 대통령은 이후 25일엔 비즈니스포럼에 참석하고 K-엑스포 행사장도 방문한 뒤 26일 귀국길에 오른다.

<연합>

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