‘경기·성남 라인’ 책임론 들불… 野 “국감서 따질 것” [강훈식 전격 사의]

강훈식 대통령 비서실장이 잇단 장관 후보자 낙마에 대한 책임을 지고 사의를 표명했지만, 인사 실패를 둘러싼 책임 공방은 청와대 내 이른바 ‘경기·성남 라인’으로 번지고 있다. 국민의힘은 강 실장 한 사람의 사퇴로 끝날 일이 아니라며 김현지 청와대 제1부속실장과 정진상 전 더불어민주당 정무조정실장의 인사 개입 여부를 국정감사에서 따지겠다고 나섰다. 공식 인사라인 밖 인사들이 실제 장관 인선에 관여했다면 ‘비선실세 국정농단’이라는 주장이다. 김 실장이 과거에도 인사 문제와 관련한 논란에서 여러 차례 이름이 거론됐던 점까지 다시 도마 위에 올랐다.



국민의힘 장동혁 대표는 21일 “이번 사태가 비서실장 한 사람 책임으로 끝날 일인가”라며 “정말로 책임을 져야 할 사람들은 청와대를 좌지우지한다는 ‘경기·성남 라인’ 아닌가”라고 주장했다. 이어 “내각과 청와대를 전면 쇄신해야 한다”며 “‘종합적인 책임’을 질 사람은 바로 이재명 대통령”이라고 했다.

김현지 청와대 제1부속실장이 21일 청와대에서 열린 대통령 주재 수석보좌관회의에 참석해 자료를 살펴보고 있다. 이제원 선임기자

정점식 원내대표도 강 실장 사의를 “당연한 처신”이라고 평가하면서 “경기·성남 라인 비선실세의 책임을 은폐하는 카드가 돼선 안 된다”고 했다. 국민의힘은 김 실장과 정 전 실장의 국정감사 증인 채택을 추진할 방침이다. 정 원내대표는 “공식적으로 인사와 무관한 직책에 있는 사람, 공식 직책이 아예 없는 사람이 장관 인사에 개입하고 있다면 그게 바로 ‘비선실세 국정농단’”이라고 주장했다.



김 실장을 둘러싼 ‘인사 실세’ 논란은 이전에도 불거졌다. 지난해 국정감사를 앞두고 총무비서관에서 제1부속실장으로 자리를 옮기자 야당은 ‘국감 회피용 인사’라고 공세를 폈다. 같은 해 말에는 대통령실 비서관이 외부 인사의 추천 요청을 받고 강 실장과 김 실장에게 전달하겠다는 취지의 문자메시지를 보낸 사실이 공개돼 인사 영향력 논란이 일었다. 다만 당시 실제 추천 내용이 김 실장에게 전달된 사실은 확인되지 않았다. 이번 개각 과정에서도 국민의힘은 김 실장과 정 전 실장 등 이 대통령의 경기·성남 시절 측근 그룹이 인사에 영향력을 행사한다는 의혹을 제기해 왔다. 현재까지 이들이 이번 장관 인선에 직접 개입했다는 사실이 확인된 것은 없다.



더불어민주당 내부에서도 인사시스템에 대한 문제 제기는 나온다. 호남 중진 의원은 김승원 전 법무부 장관 후보자의 탄원서 관련 의혹과 기소유예 전력 등을 거론하며 “민정수석실에서 미리 파악해 인사라인에 정보를 제공해 줘야 한다”며 “경기·성남 라인이 국정 전반을 주도하니 민정수석실이 안이하게 활동했다는 의심을 해볼 수 있다”고 말했다.



친명계 김영진 의원도 “청와대 내 인사 시스템 점검과 대책, 로드맵을 잘 준비해 동일한 실수가 반복되지 않게 하는 게 필요한 시기”라고 했다. 다만 경기·성남 라인의 인사 개입설에는 “그렇게까지 인사에 개입하는 것으로 보고 있지는 않다”고 선을 그었다.



청와대는 특정인 책임론보다 인사 시스템 보완에 무게를 두고 있다. 강유정 청와대 수석대변인은 “대통령께서 인사시스템 점검을 말씀하신 순간 이미 검토는 시작됐다고 보면 된다”며 “시스템 보완을 지켜봐 달라”고 말했다.

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