“김지용 지키자” “자진 사퇴해야”… 범여 ‘파열음’

김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자 인선을 둘러싼 범여권 내부의 이견이 좀처럼 좁혀지지 않고 있다. 더불어민주당 강경파가 검찰 출신인 김 후보자의 과거 ‘검수완박’ 반대 발언 등을 문제 삼아 반대 입장을 이어가는 가운데 조국혁신당도 21일 공개적으로 자진 사퇴를 요구했다. 반면 민주당 일각에서는 이미 장관 후보자들의 잇단 낙마로 당·청이 타격을 입은 상황에서 김 후보자 인선까지 철회할 경우 인사 혼선만 키울 수 있다는 우려가 나온다.



혁신당 신장식 대표는 이날 MBC라디오에서 김 후보자를 향해 “대통령에게 더 이상 정무적 부담을 주지 말고 스스로 사퇴하는 게 좋겠다”고 말했다. 김 후보자의 검사 시절 이력을 거론하며 “검찰주의자들이 김 후보자를 감싸고 있다는 점을 대통령이 살펴봐 주면 좋겠다”고도 했다. 수사 경험이 있는 검찰 출신을 중수청장에 앉혀야 한다는 주장에는 “차장들을 수사 전문가로 배치하면 된다”고 반박했다.

김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자. 연합뉴스

민주당 김용민 의원도 “검찰개혁이 되돌아가고 있다”며 “정치검찰·부패검찰을 끝내겠다는 국민의 염원”이라고 했다. 추미애 경기도지사도 행정안전부를 향해 “‘윤석열의 용병’ 김지용 구하기 대변인 노릇을 하지 않았으면 한다”고 주장했다.



김 후보자에 대한 범여권 강경파의 반발은 지명 직후부터 계속돼 왔다. 이재명 대통령은 지난 14일 추가 검증을 지시했고, 행정안전부는 이후 별도 브리핑을 통해 김 후보자가 적임자라는 입장을 밝혔다. 그러나 청와대는 아직 국회에 인사청문요청안을 제출하지 않고 추가 검증을 이어가고 있다.



반면 당내에서는 추가 낙마 부담을 거론하는 목소리도 나온다. 현재까지 김 후보자에게 장관 후보자들에게 제기됐던 것과 같은 개인 비위 의혹이 핵심 쟁점으로 불거진 상황은 아닌 만큼 과거 검찰개혁 관련 입장만으로 인선을 접는 데 신중해야 한다는 것이다. 한 민주당 의원은 “이미 인사검증 실패로 큰 상처를 입은 당과 청와대가 여기서 또 물러난다면 누가 반길지 생각해 봤으면 한다”고 말했다.

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