DMZ 수색 중 지뢰 추정 폭발… 軍 간부 3명 부상

서부전선을 관할하는 육군 25사단 최전방 부대에서 21일 비무장지대(DMZ) 수색 작전 도중 지뢰 폭발로 추정되는 사고로 장병 3명이 다친 것으로 파악됐다.



합동참모본부에 따르면, 이날 오전 10시 50분쯤 서부전선 비무장지대 군사분계선(MDL) 이남 지점에서 작전을 수행하던 군 간부 3명이 미상 폭발로 부상을 입었다. 군 당국은 부상한 간부 2명을 응급헬기를 이용해 국군수도병원으로 긴급후송해 치료하고 있다. 2명 중 1명은 신체 일부가 절단되어 수술을 받은 것으로 알려졌다. 또 다른 부상 간부 1명을 포함해 작전을 수행했던 장병들도 국군수도병원으로 후송해서 정밀 검진 등 건강상태를 확인했다. 군 당국은 비무장지대를 관할하는 유엔군사령부와의 협조를 거쳐 부상자를 후송했으며, 북한 측의 반응은 없었던 것으로 알려졌다.

DMZ 남방한계선 철책 너머 일대가 적막하다. 연합뉴스

합참은 부상자가 발생한 폭발의 원인에 대해서 조사할 예정이다. 현재까지 군 당국은 사고 원인에 대해 신중한 태도를 유지하고 있으나, 지뢰 폭발로 인한 사고 가능성이 강하게 제기되고 있다. 비무장지대에는 남북이 매설한 지뢰가 광범위하게 묻혀 있다.



이번 사고 원인으로 꼽히는 지뢰가 북한군이 매설한 것인지, 우리 군이 매설한 것인지 등은 아직 확인되지 않았다. DMZ 수색로 개척 작전 중 지뢰가 폭발했을 가능성과 함께 폭우로 떠내려온 북한 지뢰가 터졌을 가능성도 제기된다.



북한은 ‘적대적 두 국가’ 선언 이후 군사분계선 인근에 전술도로를 만들고 지뢰를 매설하는 등의 요새화 작업을 진행하고 있는데, 일각에선 이번 사고와 북한의 요새화 작업이 관련이 있지 않느냐는 관측도 나오고 있다. 특히 최근에 해당 지역에서 지형변화 등이 식별되어 군 안팎의 우려가 제기되기도 했다. 국민의힘 유용원 의원은 이날 국회에서 기자회견을 열어 “정통한 소식통에 따르면 사고 발생 지역이 북한군이 MDL 남쪽에 조성한 지뢰지대 인근이라고 한다”며 “우리 장병들이 북한군 지뢰에 의해 발생했을 가능성을 배제할 수 없는 폭발 사고를 당하고 말았다”고 주장했다. 이에 대해 군 관계자는 “지형변화가 있는 곳까지 수색작전을 한 것은 아니다. (사고 지점은) 해당 구역과는 떨어져 있다”고 설명했다.

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