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오세훈 “李 주택공급 절벽 억지 주장 개탄” 정면 반박

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조성민 기자 josungmin@segye.com

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“박원순 때 정비사업 389개 해제
최근 5년간 재개발·재건축 정상화
신규 정비구역 지정 이전의 두 배”

오세훈 서울시장은 21일 서울 주택공급 절벽이 전임 박원순 시장 시절에 비롯된 것이라며 “억지스러운 주장을 공개적으로 하시는 (이재명) 대통령을 보며 개탄을 금할 수 없었다”고 목소리를 높였다.

오 시장은 21일 서울시청 대회의실에서 ‘2026 서울 주택정책 성과공유회-서울 주택정책, 이렇게 달라졌습니다’를 열고 이같이 밝혔다.

21일 서울시청 대회의실에서 열린 ‘2026 서울 주택정책 성과공유회’에서 오세훈 서울시장이 정부의 부동산 정책을 강도 높게 비판하고 있다.뉴스1
21일 서울시청 대회의실에서 열린 ‘2026 서울 주택정책 성과공유회’에서 오세훈 서울시장이 정부의 부동산 정책을 강도 높게 비판하고 있다.뉴스1

오 시장은 “제가 (2021년) 취임할 때 정비사업이 멈춰 있었다”며 “389곳이 2012년부터 2020년까지 해제됐고, 그 물량이 43만호”라고 했다. 이어 “정비사업 추진위원회나 조합 내 갈등이 있다는 것을 빌미로 (정비사업을) 해제하기 바빴다”고 지적했다.

‘정부·여당에서 박원순 전 시장 재임 시절 해제된 정비구역 389곳 중 60%가 자진 해제했다고 주장하지 않느냐’는 취지의 질문에는 “모양을 갖추려는 교묘한 수법이다. 대표적인 게 주민 30%가 반대하면 직권 해제하는 조항”이라며 “갈등을 부추기고 30%가 반대하면 해제하도록 선동한 게 (박원순의) 서울시”라고 비판했다.

이 대통령이 지난 18일 기자회견 중 서울 부동산 가격 급등 원인으로 오 시장을 지목한 것에 대해선 “억지스러운 주장을 공개적으로 하시는 대통령을 보며 개탄을 금할 수 없었다”고 말했다. 그러면서 “앞으로 (억지 주장을) 또 하실 것”이라며 “(저 또한) 체면을 세워 드리기 위해 자제하지 않고, 책임소재를 분명히 하겠다는 말씀을 드린다”고 날을 세웠다.

오 시장은 이날 자신의 임기 중 서울시의 가장 큰 성과로 재개발·재건축 정상화를 꼽았다. 신규 정비구역 지정은 최근 5년간 연평균 35곳으로 직전 10년 평균 17곳의 두 배 이상으로 늘어 현재 서울 전역 496곳에서 정비사업이 추진되고 있다.

시에 따르면 2021년 신속통합기획 도입 이후 214개 구역, 30만7000호 규모의 정비사업이 추진돼 당초 목표 대비 114%를 달성했다. 노후 저층주거지를 정비하는 모아주택도 168곳, 4만3000호가 조합 설립 단계에 진입했다.


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