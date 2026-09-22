경찰 “김승원 성추행 의혹만으론 수사 못 해”

고범석 서울경찰청장은 최근 법무부 장관 후보에서 사퇴한 더불어민주당 김승원 의원 성추행 의혹 수사 여부와 관련해 “의혹만 가지고 수사하면 자의적으로 흐를 수 있다”고 밝혔다. 고 청장은 21일 정례 기자간담회에서 “수사 단초가 될 자료가 어느 정도 있어야 하지 않을까 싶다”며 이같이 말했다.

법무부 장관 후보에서 사퇴한 더불어민주당 김승원 의원이 지난 19일 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 마치고 이동하고 있다. 뉴시스

고 청장은 김 의원 관련 청와대 등에 제출된 것으로 알려진 탄원서가 경찰로 넘어오지 않았다며 “거기서(청와대가) 검토하고 조치하지 않을까 싶다”고 했다. ‘구체적인 혐의나 일시·장소·대상 등이 공개되거나 고발이 접수되면 수사가 이뤄질 수 있냐’는 질문에는 “네”라고 답했다. 이날 기준으로는 입건 전 조사(내사) 단계도 아니란 게 경찰 측 설명이다.



김 의원이 19일 법무부 장관 후보직 사퇴 기자회견을 한 이후 ‘김 의원의 법무부 장관 지명 철회를 촉구하는 전직 보좌진들의 탄원서가 청와대에 전달됐다’는 언론 보도가 나왔다. 탄원서에는 김 의원의 과거 성추행 의혹, 추가 음주운전 의혹 등이 담긴 것으로 알려졌다.



탄원서와 별개로 경찰은 과거 검찰이 기소유예 처분했던 김 의원의 신약 청탁 사건을 재수사 중이다. 고 청장은 서울 영등포경찰서가 김 의원 피고발 사건 총 4건을 수사 중이라며 “영등포서에서 감당하지 못할 정도로 사건이 복잡하거나 하면 (사건 이관을) 검토할 것으로 판단하고 있다”고 했다.



영등포서는 최근 서울서부지검에 김 의원 관련 수사 기록 공유를 요청했지만 ‘공유가 어렵다’는 취지의 답변을 받았다. 이와 관련해 경찰 관계자는 “공소장은 제공받았지만 나머지는 재판 중인 것도 해서 기록을 다 받지 못한 상황”이라며 “이미 수사가 한 번 이뤄졌고, 관련 재판도 진행 중이기 때문에 (관련 자료를) 검토할 필요가 있다”고 말했다.



김 의원에 대한 추가 고발이 잇따르고 있다.



이종배 전 서울시의원은 이날 서울경찰청 앞에서 기자회견을 열고 신약 청탁 의혹과 관련해 “김 의원이 부정한 청탁을 받아 제3자인 양모씨 측에 투자 이익을 공여하거나 그 공여를 요구 또는 약속하게 한 것에 해당할 수 있다”며 제3자 뇌물제공 혐의로 고발했다고 밝혔다. 김 의원 의혹과 관련해 수사 자료를 유출했다는 의혹이 제기된 무소속 한동훈 의원에 대한 경찰 수사도 진행 중이다. 고 청장은 이와 관련해 “고발인 조사를 마쳤고, 수사는 절차대로 진행할 예정”이라고 했다.

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