“부실수사 징계 피하려… 장윤기 강간살인 정황 은폐”

‘장윤기 사건’의 부실 수사 의혹을 수사한 경찰의 특별수사단은 장윤기의 강간 살인죄가 아닌 단순 살인죄 혐의 적용에 대해 박성주(60) 전 국가수사본부장의 부당한 지시가 없었다는 결론을 냈다. 하지만 검찰이 지난달 박 전 본부장이 경찰서 실무진의 여러 차례 건의에도 불구하고 강간과 살인을 따로 수사하도록 지시한 혐의로 불구속 기소된 것과 달라 논란이 일고 있다.

5월 14일 광주 서부경찰서에서 검찰로 송치되는 장윤기 모습. 연합뉴스

‘장윤기 사건 관련 진상규명 특별수사단’은 21일 최종 수사 결과 브리핑에서 국수본과 광주경찰청은 장윤기 사건의 전문성과 사건의 진척도를 고려해 형사과와 여성청소년과에서 분담해 수사할 것을 지시하고 성적 목적 여부를 확인하도록 일관되게 수사지휘를 했다고 밝혔다.



특별수사단은 전 광산경찰서 형사과장 박모(55)씨는 수사 과정에서 관련 정황 및 증거가 다수 확보돼 강간살인죄를 수사할 수 있었지만 부실 수사를 했다고 밝혔다. 박씨는 국수본의 강간과 살인사건을 죄종별·기능별 분담수사 지시로 강간 살인 목적을 규명하는 수사가 방해됐다고 주장했지만 실제는 그렇지 않은 모순된 모습을 보였다는 것이다.



특별수사단 오동욱 단장은 “박씨는 장윤기가 스토킹 신고 이전에 외국인 여성을 상대로 성폭행한 사실까지 알고 있었다”며 “하지만 거듭된 부실 대응으로 살인사건까지 발생했다는 사회적 비난과 징계 등 불이익을 우려해 살인사건과 강간의 관련성을 차단하려 했다”고 밝혔다.



특별수사단은 박씨의 직권남용 사례는 5월8일 장윤기를 조사하면서 성적 목적 관련의 조사범위를 제한하는 등 모두 5차례 있었다고 강조했다.

경찰청 국가수사본부 '장윤기 사건 관련 진상규명 특별수사단' 관계자가 21일 최종 수사결과를 발표하고 있다. 뉴시스

특별수사단은 광산서 수사팀이 장윤기의 범행에 대해 성폭력처벌법상 강간살인죄가 아닌 형법상 살인죄로 죄명을 축소 적용한 원인을 규명하기 위해 편성됐다.



7월5일 수사에 착수한 특별수사단은 장윤기의 단순 살인죄 적용에 국수본 지시가 아닌 광산서가 주도했다는 결론을 내렸다. 하지만 이 같은 특별수사단의 결론은 지난달 검찰의 조사결과와 달라 논란이다.



광주지검은 지난 2일 박 전 본부장을 직권남용권리행사방해 등 혐의로 불구속 기소했다. 검찰은 박 전 본부장의 별도 수사 지시로 사건을 담당한 광산서가 장윤기의 강간살인죄 혐의를 제대로 규명하지 못했다고 판단했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지